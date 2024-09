Sony świętuje 30 urodziny istnienia PlayStation. Czy grafika udostępniona przez japońską korporację chce coś zasugerować graczom? Znaleziono tropy prowadzące do PS5 Pro.

Marka PlayStation ma już 30 lat i jest stale rozwijana. W ostatnich miesiącach branża aż huczy od doniesień na temat PS5 Pro – ulepszonej wersji konsoli wydanej w 2020 r. Są to jednak informacje nieoficjalne, ale kto wie, czy w najbliższych dniach nie odbędzie się prezentacja.

Tajemnicza konsola na grafice

Sony świętuje 30 urodziny PlayStation. Z tej okazji przygotowano interesujący wpis na PlayStation Blog wzbogacony specjalną grafiką. Jak się okazuje, skrywa ona pewien sekret.

W tle widzimy całą masę sprzętu, ale najważniejsze znajduje się niemalże na samym środku – między logo PlayStatio a trójką. Z jakim urządzeniem mamy do czynienia? Najpewniej chodzi właśnie o PlayStation 5 Pro.

Skąd pewność, że chodzi o PS5 Pro? Na grafice autorstwa Sony widzimy konsolę z charakterystycznymi paskami – podobny motyw pojawił w grafice udostępnionej przez Dealabs.

Kiedy prezentacja PS5 Pro?

Co istotne, w oparciu o powyższą grafikę powstał nawet trójwymiarowy model PS5 Pro, który ma ukazać hipotetyczny wygląd konsoli. To wszystko jednak ma charakter nieoficjalny.

Według najnowszych przecieków, Sony szykuje State of Play (lub PlayStation Showcase) we wrześniu. Jeśli PS5 Pro ma faktycznie trafić na rynek w 2024 r., to wydaje się, że będzie to najlepsza okazja, by w końcu zaprezentować PS5 Pro.

Źródło: Blog PlayStation, Dealabs