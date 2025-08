Google promuje Pixela 10. Jednocześnie wbija szpilę Apple

Google wypuściło ciekawą zapowiedź serii Pixel 10. Nawiązuje do wpadki Apple, któe zapowiedziało ważną funkcję, ale nie dostarczyło jej do użytkowników.

Do premiery Google Pixel 10 zostało już tylko kilkanaście dni. Amerykańska firma rozgrzewa atmosferę, stopniowo wypuszczając kolejne materiały promocyjne. Ostatnim jest krótki film zapowiadający nowe smartfony. Google w nieco prześmiewczy sposób nawiązuje w nim do Apple, od dawna zapowiadającego nową funkcję (która się nie pojawiła).

Chcesz dobry telefon? Wybierz Pixel 10 - tak mówi Google

Wystarczyło kilka zdań, aby ośmieszyć Apple. Teaser promujący nową serię Google Pixel 10 trafił dziś na strony wielu portali na całym świecie. Google nawiązuje w nim do zapowiedzi Apple. Konkurent od dłuższego czasu twierdzi, że nowości związane z AI już wkrótce trafią do najnowszych iPhone’ów. Czas leci, Siri wciąż nie wykorzystuje zapowiadanych dobrodziejstw płynących z Apple Intelligence. Google wprost nawiązuje do opóźnienia i twierdzi, że wybierając ich smartfon nie musimy czekać na wykorzystanie pełni jego możliwości.

Apple Intelligence pojawiło się w 2024 r. W Siri miało zadebiutować w kwietniu 2025 r. Do dziś nie wiadomo natomiast, kiedy funkcja faktycznie się pojawi. Niektóre źródła donoszą, że użytkownicy telefonów Apple dostaną możliwość korzystania z Siri z AI dopiero za rok.

Zabawny jest też podkład dźwiękowy. Utwór “The Next Episode” autorstwa Dr. Dre jest często wykorzystywany w wideo pokazujących czyjąś wygraną. Ciężko uwierzyć też w przypadkowe nawiązanie do marki Beats - kiedyś należała właśnie do amerykańskiego rapera, od ponad 10 lat jest własnością Apple.

Wkrótce premiera Google Pixel 10

Nowa seria Pixel 10 zadebiutuje 20 sierpnia 2025 r. Google zapewne znów pokaże kilka nowości związanych z AI, które zadebiutują właśnie w ich najnowszym smartfonie. Wspomniany wcześniej filmik reklamowy kończy się zresztą zdaniem “Ask more of your phone” (Wymagaj więcej od swojego smartfona).

Google zaprezentuje cztery smartfony:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

W każdym zobaczymy serię zmian, choć ciężko mówić o rewolucji - przynajmniej jeśli chodzi o stronę sprzętową. Największą nowością wydaje się dodanie trzeciego obiektywu (zbliżenie optyczne) do podstawowego modelu Pixel 10. Ostatnio pojawiły się informacje o cenach nowych smartfonów Google Pixel. Wynika w nich, że pozostaną na dotychczasowym poziomie, co należy pochwalić.