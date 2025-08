Najnowsza odsłona Battlefielda, mimo wcześniejszych deklaracji graczy o wstrzymaniu się od kupowania preorderów, zyskała ogromną popularność na Steamie. Prezentacja gry i ogłoszenie daty premiery przyciągnęły uwagę fanów.

Battlefield 6 to nadchodząca strzelanka pierwszoosobowa, stworzona przez Battlefield Studios, którą wydaje Electronic Arts. To już osiemnasta odsłona serii Battlefield. Pomimo wcześniejszych zapewnień graczy o wstrzymaniu się od zamawiania Battlefielda 6 przed premierą, gra szybko zdobyła pierwsze miejsce na liście bestsellerów Steam. Prezentacja rozgrywki i ogłoszenie daty premiery wystarczyły, by fani masowo ruszyli do przedsprzedaży.

Zmiana nastrojów wśród graczy

Gracze wyrażali wcześniej ograniczone zaufanie do EA DICE po rozczarowującym Battlefieldzie 2042, który spotkał się z krytyką za nudną rozgrywkę i brak zbalansowania. Mimo to, nowa odsłona serii przyciągnęła uwagę, a strategia unikania preorderów spotkała się z krytyką.

"O co chodzi z tą nagonką na komentarze w stylu 'nie składajcie preorderów'? Wracam do społeczności po dłuższej przerwie i widzę, że ludzie zaczęli aktywnie krytykować to podejście. Zawsze myślałem, że nieskładanie preorderów motywuje twórców do zrobienia dobrej gry, bo jeśli okaże się słaba, to sprzedaż też będzie kiepska" – zauważył użytkownik Megafod420.

"Świat pogrąża się w chaosie po rozpadzie NATO"

Na subreddicie poświęconym serii Battlefield, społeczność wyraża entuzjazm po prezentacji „szóstki”. Posty z hasłem „tak bardzo wróciliśmy” zdobywają tysiące upvotów w krótkim czasie. Fani cieszą się z powrotu do realistycznej, militarnej strzelanki osadzonej w czasach współczesnych, co odróżnia ją od Battlefielda 2042 i Call of Duty.

Premiera Battlefield 6 zaplanowana jest na 10 października. Tym razem akcja gry będzie toczyć się w 2027 roku, kiedy "świat pogrąża się w chaosie po rozpadzie NATO" - jak zapowiada wydawca Electronic Arts. W miejsce upadłego sojuszu wkracza prywatna korporacja wojskowa PAX ARMATA, posiadająca zaawansowaną technologię. Gracze wcielą się w członków elitarnej jednostki Marines Raiders, walcząc w różnych częściach świata, w tym w Nowym Jorku. Gra ma oferować rozbudowaną kampanię fabularną oraz tradycyjny tryb wieloosobowy - o czym informowaliśmy tutaj.

Gra trafi na PC oraz konsole PS5 i Xbox Series X/S. Twórcy obiecują, że nowa odsłona serii przyniesie wiele nowości i ulepszeń, które zadowolą zarówno nowych, jak i doświadczonych graczy. Czy tym razem fani się nie mylą i rzeczywiście jest na co czekać? Odpowiedź poznamy już w październiku.

Źródło: Gry Online, zdjęcie: materiały prasowe