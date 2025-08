Nadchodzą płyty główne AMD AM6. Jak długo zostanie z nami gniazdo AM5?

W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły dotyczące nowych płyt głównych pod procesory AMD – mają one korzystać z gniazda AM6. Równocześnie pojawiają się pytania, jak długo obecne gniazdo AM5 pozostanie w użyciu.

Według informacji, do których dotarł serwis Bits and Chips, AMD planuje wprowadzić gniazdo AM6 w 2028 r. Nowa platforma ma obsługiwać procesory AMD Ryzen oparte na architekturze Zen 7, a także – najprawdopodobniej – pamięci DDR6 i magistralę PCI Express 6.0.

AM6 ma być bardzo podobne do gniazda AM5, dzięki czemu zachowa kompatybilność z obecnymi systemami chłodzenia przeznaczonymi dla gniazd AM4 i AM5.



AMD w nowym gnieździe zwiększy gęstość pinów (na zdjęciu serwerowa podstawka AMD SP5)

Źródło podaje, że nowe gniazdo będzie mieć około 2100 pinów, co przy zbliżonej wielkości oznaczałoby większe zagęszczenie niż w gnieździe AM5 (tutaj zastosowano "tylko" 1718 pinów).

Jak długo pozostaną płyty główne AMD AM5?

Pierwsze doniesienia o AM6 rodzą pytania dotyczące przyszłości obecnych płyt głównych z gniazdem AM5.

AMD już wcześniej oficjalnie potwierdziło, że platforma AM5 będzie wspierana co najmniej do 2027 r. Do tego czasu z pewnością będą pojawiać się nowe procesory, a przykład gniazda AM4 pokazuje, że cykl życia platformy może być jeszcze dłuższy.

foto: Adobe Stock