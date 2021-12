Monolith Productions, czyli studio odpowiedzialne za bardzo udane Shadow of Mordor i Shadow of War właśnie zapowiedziało swoją kolejną produkcję. Tym razem przyjdzie nam wcielić się w znaną wszystkim fanom kina postać – Wonder Woman.

Wonder Woman to kolejna produkcja, nad którą pieczę sprawuje studio Monolith Productions. Warto już na samym wstępie wspomnieć, że nie jest to jedyna gra w uniwersum DC, bowiem w produkcji znajduje się również Suicide Squad: Kill the Justice League oraz Gotham Knights. Jeśli zaś chodzi o Wonder Woman to podczas gali The Game Awards 2021 ujawniono pierwszy, krótki zwiastun produkcji. Z niego możemy się dowiedzieć, że przyjdzie nam zjednoczyć starych wrogów oraz nawiązać nowe więzi w celu obrony mitycznej wyspy Themyscira. Co więcej, gra wykorzysta system Nemesis, który studio zastosowało już w przypadku gier z cyklu Middle-Earth. W telegraficznym skrócie owy system sprawia, że nasi przeciwnicy pamiętają wcześniejsze spotkania z naszą postacią, a jeśli unikną śmierci, zyskują dodatkowe bonusy. Zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

Zobacz pierwszy zwiastun gry Wonder Woman:

Wonder Woman ma być grą z gatunku akcji z otwartym światem. Niestety, na ten moment twórcy nie podali żadnych szczegółów jeśli chodzi o platformy docelowe, czy chociażby datę premiery, jednak już sam fakt, że studio wykorzysta system Nemesis czyni tę grę jedną z najbardziej wyczekiwanych. Na więcej informacji musimy niestety cierpliwie czekać.

Uważacie, że system Nemesis w grze Wonder Woman sprawdzi się równie dobrze, co chociażby w Shadow of War? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: TGA 2021, Youtube