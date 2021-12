ARC Raiders to kolejna, nowa produkcja, która została zapowiedziana podczas gali The Game Awards 2021. Za grę odpowiada studio Embark, w którego skład wchodzą byli pracownicy EA czy DICE.

Jeśli czekacie na ciekawe strzelanki, które kładą mocny nacisk na kooperację, to zdecydowanie powinno Was zainteresować ARC Raiders. Produkcja, za którą odpowiada studio Embark, ma być dostępna całkowicie za darmo. W grze wcielamy się w członków oddziału o nazwie Raiders, którego głównym zadaniem jest zwalczyć zagrożenie ze strony ARC. Zadanie nie należy do najłatwiejszych, stąd też konieczna będzie współpraca i wykorzystanie elementów otoczenia czy różnego rodzaju gadżetów i narzędzi. Najlepiej będzie, jeśli sami zobaczycie, jak produkcja prezentuje się w akcji.

Zobacz grę ARC Raiders na nowym zwiastunie:

Kiedy i na czym zagramy w ARC Raiders?

Chociaż ARC Raiders już teraz prezentuje się całkiem nieźle, to na premierę pewnie jeszcze trochę poczekamy. Twórcy zapowiedzieli na razie ogólną datę, jaką jest 2022 rok. Wiemy natomiast na czym przyjdzie nam zagrać w nową grę studia Embark. ARC Raiders trafi na PC (via Steam oraz Epic Games Store) oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Czy Wy również uważacie, że ARC Raiders zapowiada się naprawdę ciekawie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: TGA 2021, Steam