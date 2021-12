Pupperazzi to z pewnością gra dla wszystkich miłośników psów, nie tylko tych najmłodszych. Zapewnia szereg ciekawych funkcji, od urządzania imprez tanecznych dla czworonogów, przez różne zabawy, aż po (oczywiście) robienie zdjęć!

Sundae Month, interaktywne studio produkcyjne, ma już na swoim koncie kilka tytułów. Wśród nich można znaleźć między innymi Dad Quest, grę, w której dzieci są niezniszczalną bronią, a tatusiowie próbują wychować swojego potomka, ucząc go nowych umiejętności walki, z użyciem śmiercionośnych zabawek. Jeśli lubicie gry o niebanalnej tematyce, to może zainteresuje was najnowszy tytuł studia, czyli Pupperazzi.

Na czym polega gra?

Przede wszystkim rozgrywka będzie polegać na robieniu zdjęć psom. Dzięki temu będzie można zbudować swoją karierę i ulepszyć swój aparat. Gra została zaprojektowana z perspektywy pierwszej osoby – jako fotograf możesz odkrywać nowe psy (a ras dostępnych jest naprawdę mnóstwo, od mopsów po teriery) i ich aktywności oraz wchodzić z nimi w interakcje, np. je pogłaskać lub uczyć aportować.

Czworonogi można również ubierać w różne kapelusze, okulary, buty i urządzać im imprezy taneczne. W grze będzie także możliwość zbadania świata całkowicie zamieszkanego przez psy oraz udostępnienia znajomym swoich galerii wybitnych fotografii.

Kiedy data premiery?

Gra zadebiutuje 20 stycznia 2022 roku na Steam, Windows, itch.io i Xbox Game Pass. Jeśli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał ten tytuł, sprawdźcie poniższy trailer:

Jak wam się podoba gra?

Źródło: youtube.com, steam