Microsoft Build 2022 – najciekawsze zapowiedzi

Wczoraj wieczorem wielką prezentacją Microsoft rozpoczął tegoroczną edycję swojej konferencji Build. Trochę trwała, bo też miał do przekazania wiele ciekawych zapowiedzi i informacji, które mogą zainteresować przede wszystkim programistów, ale nie tylko. Czego konkretnie się dowiedzieliśmy? Zapraszam na krótki przegląd.

Tworzenie stron i aplikacji proste jak nigdy wcześniej

Zacznijmy od Power Platform – to platforma programistyczna, umożliwiająca tworzenie aplikacji bez konieczności posiadania jakichś większych umiejętności. To właśnie z nią związane są jedne z najgorętszych zapowiedzi z konferencji Microsoft Build 2022. Amerykański gigant wprowadza mianowicie Power Pages – zintegrowane narzędzie do równie wygodnego tworzenia stron internetowych.

Dzięki Power Pages możliwe ma być tworzenie nowoczesnych i bezpiecznych stron, przy minimalnych umiejętnościach kodowania. Równocześnie możliwe będzie skorzystanie z bardziej zaawansowanych rozwiązań – dzięki integracji z Visual Studio Code, Azure DevOps i GitHubem.

Power Platform w tym roku jeszcze bardziej ułatwi też tworzenie aplikacji. Nowe narzędzie – Express Design – umożliwi przekonwertowanie nawet narysowanego ręcznie projektu w apkę z działającymi kontrolkami. To – jak zapowiada – sprawi, że przejście od projektu do działającej aplikacji będzie szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Microsoft zaczyna poważnie traktować rozwój Windows na Arm

Mija sześć lat, odkąd firmy Microsoft i Qualcomm ogłosiły współpracę. Dopiero w zeszłym roku jednak Windows 11 faktycznie emulował x64 i wreszcie zaczęło się coś dziać. Teraz nadeszła kontynuacja – podczas konferencji Build amerykański gigant zapowiedział wersję ARM64 programu Visual Studio 2022. Można liczyć na pełną kompatybilność z .NET 6, Windows Terminal czy VC++, a w przyszłości także Open JDK, Python, LL VM, Node i Git.

Przy okazji Microsoft zapowiedział również Project Volterra – „pudełko deweloperskie” oparte na Snapdragonie i umożliwiające „eksplorowanie scenariuszy sztucznej inteligencji”. Niestety nie poznaliśmy ani żadnych konkretów, ani specyfikacji, ani ceny, ani wreszcie daty premiery.

Sklep Microsoft otworzył się na aplikacje Win32

Kolejne istotne zapowiedzi związane są ze Sklepem Microsoftu. Już podczas prezentacji Windows 11 amerykański gigant nie ukrywał, że wiąże ze swoją platformą wielkie nadzieje i plany. Właśnie widzimy ich realizację: przede wszystkim sklep otworzył się na aplikacje Win32, co dla twórców programów oznacza możliwość wysłania tam właściwie dowolnej aplikacji działającej w systemie Windows. Na tym nie koniec – jeśli tylko program jest dostępny w Sklepie Microsoftu, to znajdziemy go przez systemową wyszukiwarkę – o tak:

Oprócz tego Microsoft ogłosił ofertę reklamową (twórcy oprogramowania będą mogli w ten sposób promować swoje aplikacje wewnątrz sklepu). Zapowiedział ponadto, że pracuje nad funkcją automatycznego pobierania i instalowania programów z kopii zapasowej (podobnie jak ma to miejsce na telefonach z Androidem i iPhone’ach) – oczywiście będzie to dotyczyć wyłącznie aplikacji ze Sklepu Microsoftu.

Garść nowości w Microsoft Teams

Podczas tegorocznego wydarzenia Build firma Microsoft zaprezentowała też szereg nowości zmierzających do aplikacji Teams. Jedną z najważniejszych będzie Live Share – funkcja umożliwiająca tworzenie interaktywnych środowisk podczas spotkań. Mówiąc wprost: pozwoli uczestnikom na wspólną pracę nad projektem (na przykład dokumentem lub modelem 3D w aplikacji Hexagon).

Ujednolicony, upiększony i znacznie bardziej funkcjonalny OneNote

Nowa, zunifikowana wersja aplikacji OneNote to odświeżony wygląd i szereg funkcji poprawiających jej użyteczność. W oczy rzucają się zaokrąglone narożniki paneli nawigacyjnych i nowe ikonki. Wprawne oko dostrzeże również nowe wskaźniki, np. strony zawierającej nieprzeczytane zmiany. Niezależnie od urządzenia skorzystamy także z konwersji pisma odręcznego na tekst i innych funkcji dotąd zarezerwowanych dla użytkowników Windows 10. Nie zabraknie też zamiany mowy na tekst, a wisienką na torcie będzie zaawansowane sortowanie stron. Kiedy to wszystko? „Wkrótce” – odpowiada Microsoft.

Co poza tym zapowiedziano na Microsoft Build 2022?

Na koniec jeszcze dwie mniejsze wiadomości z Microsoft Build 2022: androidowe aplikacje w Windows 11 dotrą w tym roku do kolejnych krajów, ale niestety na liście wciąż nie ma Polski. Ponadto Windows 11 otrzyma widżety zewnętrznych podmiotów (to szansa na znacznie bardziej przydatne widżety).

Źródło: Microsoft, XDA-developers, informacja własna