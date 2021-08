Gra - legenda. Niekiedy taki zwrot bywa nadużywany, ale chyba niewielu graczy będzie zniesmaczonych użyciem go w stosunku do pierwszego Quake'a. Być może wkrótce sobie o nim przypomnimy.

Kultowy Quake w nowych szatach?

Temat został wywołany z okazji zbliżającego się QuakeCon 2021 i to przez samych przedstawicieli Bethesdy. Wygląda bowiem na to, że nieopatrznie w sieci znalazło się coś, co raczej powinno zostać w tajemnicy. Chodzi o wzmiankę mówiącą bardzo wyraźnie, iż Quake powraca.

Nie zanosi się jednak na nową odsłonę serii, ale odświeżoną wersję Quake'a z 1996 roku. Zapowiedź ma zostać wzbogacona panelem dyskusyjnym z udziałem Johna Linnemana z Digital Foundry oraz Jerka Gustafssona z Machine Games. Dlaczego z przedstawicielem tego studia? Bo to właśnie twórcy serii Wolfenstein dodadzą do odświeżanej gry id Software dodatkową zawartość.

Ucieszy Was oficjalna zapowiedź takiego projektu? Macie za sobą przygodę z oryginałem?

Harmonogram QuakeCon 2021

Tyle jeśli chodzi o doniesienia nieoficjalne, chociaż jak zostało wspomniane wywodzące się z nie byle jakiego źródła. Najmniejszych wątpliwości nie ma za to co do innych atrakcji, jakie szykowane są na QuakeCon 2021. Tak samo jak do faktu, iż zainteresowani poszczególnymi panelami/pokazami/turniejami/występami muzycznymi będą mogli śledzić transmisje za pośrednictwem platformy Twitch.

Nie zabraknie też konkursów i wyprzedaży gier, co zawsze przyjmowane jest przez graczy z uśmiechem. Jak ujawniono już teraz, można będzie kupić np. Fallout 76 taniej o 67%, DOOM Eternal Deluxe Edition ze zniżką 75% czy Dishonored 2 Deluxe Edition z rabatem w wysokości 85%. Pojawią się również upominki w postaci przedmiotów cyfrowych do wykorzystania w wybranych grach (np. skórka QuakeCon Slayer do DOOM Eternal).

Źródło: bethesda