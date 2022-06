AMD już nie raz pokazało, że potrafi zrobić dobre zintegrowane karty graficzne. Przeniesienie architektury RDNA2 do nowych APU tylko może utwierdzić nas w tym przekonaniu.

Gigant z Santa Clara na początku roku zaprezentował mobilne procesory Ryzen z serii 6000, zasilane przez karty graficzne z architektury RDNA2. Wykorzystanie technologii, którą bardzo dobrze znamy z desktopowych kart graficznych z serii RX 6000, pozwoliło na rozwinięcie skrzydeł APU. Efektem tego stała się możliwość odpalania gier AAA w rozdzielczości 1080p. Oczywiście w celu osiągnięcia minimalnej płynności (czyli 30FPS), trzeba zgodzić się na pewne kompromisy.

W serwisie YouTube, zespół TechEpiphany zaprezentował potencjał drzemiący w procesorze Ryzen 5 6600H. Testerzy chcąc uruchomić God of War, musieli sięgnąć po najnowsze rozwiązanie ze stajni czerwonych, czyli FSR 2.0. Stosując mix ustawień graficznych z przedziału „niskie”, „średnie” i „wysokie” oraz wybierając skalowanie obrazu w trybie „balanced”, Radeon 660M był w stanie zapewnić płynną rozgrywkę we wspomnianym wcześniej tytule. Z resztą zobaczcie to sami:

Czy uzyskany efekt jest imponujący? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z procesorem graficznym o TDP na poziomie 15W to sądzę, iż możemy mówić o pewnym przeskoku technologicznym. Warto również pamiętać o tym, że TechEpiphany przetestował najsłabszą z nowych, zintegrowanych kart graficznych. Mówimy tutaj o GPU, które posiada tylko 6 bloków obliczeniowych, składających się z 384 procesorów strumieniowych i rdzeniem taktowanym na poziomie 1,9 GHz.

Jak myślicie, czy APU tego typu są w stanie wypchnąć z rynku karty graficzne pokroju RX 550, czy GT 1030? Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie!

Źródło: tom’s HARDWARE, TechEpiphany