Jesteśmy po premierze mobilnych kart graficznych Intel Arc, które miały tchnąć powiew świeżości na rynku GPU. Wygląda jednak na to, że nowy sprzęt może nie poradzić sobie z konkurencją.

Prezentacja kart graficznych Intel Arc pozostawiła wiele do życzenia – co prawda producent pochwalił się nowymi układami, ale np. nie porównał ich do modeli konkurencji. Całe szczęście takie porównanie przygotowała konkurencja.

AMD Radeon RX 6500M vs Intel Arc A370M – porównanie wydajności

Firma AMD opublikowała slajd, na którym porównano wydajność dwóch podstawowych kart graficznych dla laptopów – chodzi o modele Radeon RX 6500M (RDNA 2) oraz Arc A370M (Alchemist). Można zatem powiedzieć, że to pojedynek wagi piórkowej.

Specyfikacja? Obydwa układy zostały wyposażone w 1024 procesory strumieniowe i dysponują 4 GB pamięci GDDR6 64-bit. Warto jednak zauważyć, że Radeon jest dużo mniej skomplikowaną konstrukcją (rdzeń wykonano w tej samej litografii, ale składa się on z dużo mniejszej liczby tranzystorów).



Radeon RX 6500M w mniej wymagających tytułach bez problemu wyciąga 80 fps w rozdzielczości 1080p na średnich ustawieniach

Mimo podobnej specyfikacji, karta AMD okazuje się dużo wydajniejsza w grach – w zależności od tytułu przewaga Radeona ma wynosić od 27% do nawet 114% (!).

Kluczową kwestią może być jednak dostępność sprzętu. Wiemy przecież, że laptopy z Radeonami nie należą do zbyt popularnych konstrukcji (a z RX 6500M to już w ogóle). Czy z kartami Intela będzie lepiej? Tego jeszcze nie wiadomo, aczkolwiek producent chwalił się partnerstwem z kilkoma dużymi markami.

Źródło: Twitter @ Radeon RX