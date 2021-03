Radeon RX 6700 XT to jedna z najbardziej wyczekiwanych kart graficznych wśród graczy. Jak wypada w rankingu wydajności? W końcu możemy Wam odpowiedzieć na to pytanie.

Choć sklepowa premiera nowej karty ma nastąpić dopiero jutro (czwartek), to już teraz możecie zapoznać się z testami wydajności referencyjnej wersji Radeona RX 6700 XT. Akcelerator pojawił się także w naszym rankingu kart graficznych.

Radeon RX 6700 XT – ranking wydajności kart graficznych

Radeon RX 6700 XT to kolejny przedstawiciel najnowszej generacji RDNA 2. Tym razem mamy jednak do czynienia z konstrukcją ze średniej półki – to propozycja adresowana do osób składających komputer do grania w rozdzielczości 1440p.

Jak nowy model wypada w rankingu wydajności? Testy syntetyczne 3DMark Fire Strike i Time Spy pokazują bardzo dobre osiągi – w takim porównaniu Radeon RX 6700 XT śmiało może konkurować nawet z modelem GeForce RTX 3070.

W grach nie wygląda to aż tak dobrze. Karta w większości przypadków pozwala na komfortowe granie w rozdzielczości 1440p, ale właściwie plasuje się pomiędzy modelami GeForce RTX 3060 Ti a GeForce RTX 3070 (a w tytułach obsługujących ray tracing zwykle jest jeszcze gorzej).

Warto kupić kartę Radeon RX 6700 XT?

Sugerowana cena dla referencyjnych Radeonów RX 6700 XT to 2280 złotych – patrząc na obecną sytuację na rynku, przy takiej stawce byłaby to świetna propozycja, która na pewno przyciągnęłaby wielu graczy i kopaczy kryptowalut. Wiemy jednak, że sprzęt początkowo będzie bardzo trudno dostępny, a ceny niereferentów pewnie poszybują w kosmos (aby udostępnić sprzęt w ręce graczy, pierwsze partie na naszym rynku mają trafić do gotowych zestawów komputerowych).

Źródło: inf. własna

Zobacz więcej o kartach graficznych Radeon RX 6700 XT: