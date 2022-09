Przed nami premiera kart graficznych Radeon RX 7000, które zainteresują wymagających graczy. Pytanie, czy referencyjne wersje producenta też będą im się podobać. Wiemy jak miałby wyglądać topowy model RX 7900 XT.

Prezentacja kart Radeon RX 7000 została zaplanowana na początek listopada, ale już jakiś czas temu producent wyjawił podstawowe informacje o sprzęcie.

Nowe karty mają bazować na architekturze RDNA 3, która przełoży się na znaczny wzrost efektywności energetycznej (wstępne szacunki mówią o ponad 50% względem generacji RDNA 2). Na dokładniejsze informacje będziemy musieli jeszcze poczekać.

Co jeszcze wiemy? A no to, że produceny już ma działający sprzęt - niedawno zorganizowano pierwszy publiczny pokaz karty Radeon RDNA 3 w grze grę Lies of P w rozdzielczości 4K. Niestety nie ujawniono tutaj żadnych szczegółów dotyczących wydajności.

Jak będą wyglądać nowe karty Radeon RX 7000?

Wprawdzie dokładny wygląd kart póki co jest owiany mgłą tajemnicy, ale Technetium_Tech na podstawie zaprezentowanej grafiki przygotował dokładniejsze wizualizacje, które obrazują jak mogłaby się prezentować nowa karta „czerwonych” (nie są to oficjalne wizualizacje, a koncepcja na podstawie fragmentu oficjalnej grafiki).

Topowa karta Radeon RX 7900 XT miałaby zostać wyposażona w potężne, 3-slotowe chłodzenie z masywnym radiatorem i trzema dużymi wentylatorami. Całość schowano pod czarną obudową z podświetleniem LED, a na rewersie laminatu zamontowano płytkę backplate. Przy okazji warto dodać, że wcześniej pisaliśmy o budowie płytki drukowanej karty.

Wygląd to kwestia gustu, więc koncepcja na pewno znajdzie swoich zwolenników i przeciwników. Dajcie znać, czy podoba wam się taki "referent", czy jednak wolelibyście wybrać autorską wersję. Oczywiście nie będziemy skazani na model zaprojektowany przez AMD. Można jednak podejrzewać, że na rynku pojawią się też niereferencyjne wersje Radeonów, które będą wykorzystywać zmodyfikowane chłodzenia.

