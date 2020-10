Trzeba przyznać, że twórcy Mortal Kombat 11 nie pozwalają o tym tytule zapomnieć. Właśnie szykują atrakcje, które mają urozmaicić rozgrywkę, a zarazem zachęcić do niej jeszcze niezdecydowanych.

Kolejne znane postacie w Mortal Kombat 11

Poza bohaterami charakterystycznymi dla tej serii bijatyk w Mortal Kombat 11 pojawiają się też gościnne występy. Nie byle jakie, ponieważ już wcześniej do gry trafili chociażby Terminator czy RoboCop. To jednak nie koniec. Właśnie zapowiedziano Kombat Pack 2, czyli zestaw z następną porcją wojowników. Tym razem są nimi Mileena, Rain, królewski półbóg Edenii, oraz Rambo i to z głosem oraz podobizną Sylwestra Stallone’a. W końcu inny scenariusz byłby trudny do wyobrażenia.

Mortal Kombat 11 Ultimate, pakiet z kompletną zawartością

Jednocześnie zapowiedziano Mortal Kombat 11 Ultimate, pakiet mający stanowić łakomy kąsek dla tych, którzy jeszcze po omawianą grę nie sięgnęli. Znajdzie się w nim podstawka, dodatek fabularny Aftermath oraz zestawy Kombat Pack 1 i Kombat Pack 2.

Premiera Mortal Kombat 11 Ultimate została zaplanowana na 17 listopada. Nie tylko na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, ale również PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S.

Gracze posiadający Mortal Kombat 11 lub Mortal Kombat 11 Ultimate w wersji na konsolę obecnej generacji otrzymają darmową aktualizację do wersji na konsolę nowej generacji. A ta będzie mogła pochwalić się rozdzielczością 4K, poprawioną grafiką, skróconymi czasami ładowania oraz kilkoma innymi ulepszeniami. Twórcy zadbają również o cross-play.

