Karty graficzne Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX oficjalnie debiutują na rynku. Sprawdziliśmy oferty polskich sklepów z komputerami w poszukiwaniu sprzętu. Nie jest dobrze.

Za nami premiera kart graficznych Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX, czyli topowych modeli z obecnej generacji RDNA 3. Nowe karty oficjalnie zadebiutowały na rynku i pojawiły się w rankingach wydajności, więc możemy Wam coś więcej powiedzieć o ich opłacalności.

Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX – jak karty wypadają na tle GeForce?

Obydwie karty zostały zaprojektowane z myślą o wymagających graczach, którzy szukają sprzętu do grania w rozdzielczości 4K. Różnice sprowadzają się do specyfikacji technicznej.

Model AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 6950 XT AMD Radeon RX 6900 XT Układ graficzny: NAVI 31 XTX RDNA 3 (5 nm + 6 nm) NAVI 31 XT RDNA 3 (5 nm + 6 nm) Navi 21 XTXH (7 nm, RDNA 2) Navi 21 XTX (7 nm, RDNA 2) Procesory strumieniowe: 96 CUs

6144 84 CUs

5376 5120 5120 Jednostki teksturujące: 384 336 320 320 Jednostki rasteryzujące: 192 192 128 128 Jednostki RT: 96 (2. gen) 84 (2. gen) 80 (1. gen) 80 (1. gen) Taktowanie/Boost: 2300 MHz (shader)

2500 MHz (front end) 2000 MHz (shader)

2400 MHz (front end) 2100/2310 MHz 2015/2250 MHz Pamięć wideo: 24 GB GDDR6 384-bit 20 GB GDDR6 320-bit 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci: 20 000 MHz 20 000 MHz 18 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci: 960 GB/s 800 GB/s 576 GB/s 512 GB/s Pamięć Infinity Cache: 96 MB

do 3500 GB/s 80 MB

do 2900 GB/s 128 MB

do 1793.5 GB/s 128 MB

do 1664.2 GB/s TBP: 355 W 315 W 335W 300 W Zalecany zasilacz: 800 W 750 W 850 W 700 W Złącze: PCI-Express 4.0 x16 PCI-Express 4.0 x16 PCI-Express 4.0 x16 PCI-Express 4.0 x16 Cena sugerowana: $999 $899 $1099 $999

W obydwóch przypadkach zastosowano układ graficzny AMD Navi 31 na bazie architektury RDNA 3 - wersja XTX bazuje na pełnym rdzeniu, a XT na "przyciętej" wersji. W lepszym modelu przewidziano 24 GB pamięci GDDR6 384-bit, a w słabszym 20 GB GDDR6 320-bit.

Jak wypadają nowe karty możecie zobaczyć w naszych premierowych recenzjach. Karty pojawiły się też w naszym rankingu wydajności.

Radeon RX 7900 XTX to topowa konstrukcja, jednak zwykle wypada ona poniżej konkurencyjnego (i wyraźnie droższego) modelu GeForce RTX 4080. Pobór mocy w grach w obydwóch przypadkach wypada bardzo podobnie.

Radeon RX 7900 XT został przycięty względem wersji XTX, więc siłą rzeczy oferuje gorsze osiągi – właściwie można mówić o poziomie GeForce RTX 3090 Ti (topowej konstrukcji Nvidii z poprzedniej generacji). Gorsza specyfikacja pozwoliła jednak nieco obniżyć pobór mocy.

Jeżeli jesteście zainteresowani nowymi kartami, sugerujemy poczekać na wersje opracowane przez partnerskich producentów. Pierwsze testy w sieci sugerują, że autorskie konstrukcje często cechują się lepszą kulturą pracy względem niedopracowanych referentów AMD.

Gdzie te karty Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX?

Karty Radeon RX 7900 XT i Radeon RX 7900 XTX oficjalnie debiutują na rynku, jednak sklepowa premiera tutaj pozostawia wiele do życzenia. W naszym kraju póki co pojawiły się tylko referencyjne modele opracowane przez AMD i autorskie modele XFX. Premiery Nvidii pod tym kątem wypadają dużo lepiej, bo od razu masowo pojawiały się ulepszone wersje partnerskich producentów z autorskimi układami chłodzenia.

Pierwsze oferty sprzedaży wyglądają (a właściwie wyglądały) naprawdę nieźle - Radeon RX 7900 XT został wyceniony na 5249 złotych, a Radeon RX 7900 XTX na 5799 złotych. Tylko co z tego, gdy dostępność nowych Radeonów była mocno ograniczona. Przejrzeliśmy oferty dużych sklepów z elektroniką i „wybór” referentów był mizerny, a to co było wyprzedało się kilka minut po wystawieniu oferty. Miejmy nadzieję, że podobne ceny utrzymają się przy kolejnych dostawach i autorskich wersjach.

Źródło: inf. własna