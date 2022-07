Konsole do gier

Nintendo GameCube otrzymał modyfikację, która pozwala na bezproblemowe odpalanie homebrew. Projekt robi wrażenie!

Konsola Nintendo, należąca do szóstej generacji, na początku XXI wieku nie zdobyła zbyt wielkiej popularności na świecie, a tym bardziej w naszym kraju. W walce z PlayStation 2 odniosła sromotną klęskę i zmieniła tok myślenia Japończyków na temat produkcji konsol (nie liczy się wydajność, a grywalność). Nie zmienia to jednak faktu, iż GameCube jest konsolą kultową i posiada w swej ofercie masę wspaniałych tytułów. Nie dziwi więc fakt, iż jest nadal wielu zapaleńców, którzy wciąż majsterkują przy tej konsoli. Jednym z nich jest nasz rodak – Maciej Kobus.

Maciej zawodowo pracuje jako doświadczony programista PHP, a w wolnych chwilach zajmuje się elektroniką i (najwidoczniej) pracą/graniem na konsoli GameCube. Webhdx (pseudonim twórcy) poświęcając wiele godzin swojej pracy i wykorzystując Raspberry Pi Pico, SD Gecko i/lub SD2SP2 oraz karty pamięci SD, stworzył moduł do bezpośredniego ładowania alternatywnego oprogramowania na konsolę Nintendo – Swiss. Jest to zdecydowanie lepsza opcja, aniżeli stosowanie starszej opcji (XenoGC), gdyż ta wymagała specjalnego, botowalnego dysku.

Twórca na platformie GitHub wypisuje zalety swojego rozwiązania:

jest otwartoźródłowe

wymaga Raspberry Pi Pico, kosztującego 22zł

jest bardzo łatwe w montażu, wymaga przylutowania 5 przewodów

możliwość programowania przez przewód USB, nie wymaga specyficznych sterowników i programów

automatycznie uruchamia dowolnie wybraną aplikację DOL

wykorzystuje metodę "IPL injection" zdecydowanie lepszą od XenoGC

Choć osobiście nie grałem na konsoli Japończyków to wiem, że potrafi dostarczyć wiele zabawy swoim użytkownikom. Cieszy fakt, że ta konsola nadal jest rozwijana i wykorzystywana do takich projektów. No i oczywiście należy pogratulować Maciejowi Kobusowi za jego ciężką pracę i rozwój sceny homebrew!