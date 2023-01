Ubisoft dołączył do grona firm świętujących Chiński Nowy Rok. Dla graczy to o tyle dobra informacja, że można skorzystać z przygotowanych na tę okoliczność promocji.

Rayman Raving Rabbids do pobrania za darmo

Być może już słyszeliście, że 22 stycznia Chińczycy zaczną rok Królika. I w tym kontekście trudno było o lepszy wybór darmowej gry, Ubisoft przygotował bowiem prezent w postaci gry Rayman Raving Rabbids.

Promocja obowiązuje do 23 stycznia do godziny 16:00 naszego czasu. Grę możecie odebrać w oficjalnym sklepie Ubisoftu, przejdziecie do niego chociażby poprzez link zamieszczony w poniższym poście z Twittera.

rozwiń

Wyprzedaż gier Ubisoft

Rayman Raving Rabbids jest już dość wiekową produkcją, ale zarazem jedną z tych, do których zawsze miło wrócić i pobawić się, także z młodszymi graczami. Rayman to dla wielu król platformówek, spotkanie z kórlikami też wypadło bardzo dobrze. Przynajmniej wnioskując z wysokich ocen oraz faktu, że gra doczekała się kontynuacji.

Jeśli jednak już posiadacie Rayman Raving Rabbids, ewentualnie jeśli nie jest to propozycja dla Was, można zainteresować się jednocześnie przygotowaną przez francuskiego producenta i wydawcę wyprzedażą. Przeceniono propozycje z wszystkich flagowych serii, także te nowsze.

Anno 1800 za 82,47 złotych (taniej o 67%)

Assassin's Creed Odyssey Gold Edition za 99,97 złotych (taniej o 75%)

Assassin's Creed Unity za 29,97 złotych (taniej o 75%)

Assassin's Creed Valhalla za 82,47 złotych (taniej o 67%)

Far Cry 6 za 82,47 złotych (taniej o 67%)

For Honor za 29,97 złotych (taniej o 75%)

South Park: The Fractured But Whole za 62,47 złotych (taniej o 75%)

The Crew 2 za 39,98 złotych (taniej o 80%)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition za 39,57 złotych (taniej o 67%)

To oczywiście tylko kilka wybranych propozycji, pełną ofertę znajdziecie w sklepie Ubisoftu. Wyprzedaż trwa do 1 lutego.

Źródło: Ubisoft