Jak co czwartek, na Epic Games Store zaktualizowano kartę z promocjami. Przez tydzień zainteresowani mogą odbierać Epistory - Typing Chronicles.

Epistory - Typing Chronicles do pobrania za darmo

W zeszłym tygodniu zarządzający Epic Games Store zaszaleli, bo rozdawali aż trzy gry. Tym razem oferta prezentuje się nieco skromniej, ale darowanemu koniowi...

Jeśli jeszcze nie macie w kolekcji Epistory - Typing Chronicles, to można taki stan rzeczy zmienić. To właśnie ten tytuł pojawił się w promocji. Zainteresowani mogą przypisywać go do swoich kont do 26 stycznia do godziny 17:00 naszego czasu.

Co to za gra Epistory - Typing Chronicles?

Produkcja przygotowana przez Fishing Cactus nie zalicza się do grona tych największych, ale nie tylko takie są w stanie zapewnić dobrą zabawę. Epistory - Typing Chronicles zostało ocenione bardzo dobrze, przez graczy nawet wyżej niż w branżowych recenzjach.

To przygodówka, chociaż równie trafne może być określenie Epistory - Typing Chronicles mianem połączenia przygodówki i gry akcji. Przemierzanie fantastycznej krainy i pomoc głównej bohaterce oraz towarzyszącemu jej dużemu lisowi odbywa się tu przy pomocy dość oryginalnej mechaniki, z wykorzystaniem wyłącznie klawiatury. I to w taki sposób, że im szybciej na niej piszecie, tym szanse na sukces są tu większe.

Źródło: epicgames, Fishing Cactus