Razer DeathAdder V2 Mini – konkretna myszka gamingowa dla graczy z małymi dłoniami

Na początku tego roku w sklepach zadebiutowała odświeżona wersja tej wyśmienitej myszki do gier – Razer DeathAdder V2 – z niezwykle precyzyjnym sensorem Razer Focus+, optycznymi przełącznikami o czasie reakcji 0,2 ms i żywotności na poziomie 70 milionów kliknięć, minimalizującym opór przewodem Speedflex i podświetleniem Chroma RGB. Wciąż jednak była to propozycja dla graczy z dużymi albo co najmniej średnimi dłoniami. Teraz amerykański producent pomyślał wreszcie o tych z mniejszymi – to właśnie dla nich powstał model DeathAdder V2 Mini.

Konstrukcja myszki Razer DeathAdder V2 Mini jest przystosowana do graczy z małymi dłoniami – zarówno tymi preferującymi chwyt palm, jak i fingertip czy claw. Gryzoń jest nie tylko mniejszy (jego wymiary to 114,2 x 65,4 x 38,5 mm), ale też lżejszy od siostry – waży tylko 62 gramy. Ma też nieco gorszą charakterystykę, choć wciąż trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś miałby być niezadowolony z takich wartości jak:

czułość do 8500 DPI,

prędkość do 300 IPS

i przyspieszenie do 35 G.

Myszka ma też 6 programowalnych przycisków i wbudowaną pamięć, dzięki czemu możemy podłączać ją do różnych komputerów bez konieczności ustawienia wszystkiego od nowa. Dopełnieniem całości są natomiast ślizgacze z teflonu PTFE, gwarantujące płynne poruszanie się urządzenia po różnych typach powierzchni.

Cena – w przeciwieństwie do gryzonia – mała nie jest. Ile kosztuje DeathAdder V2 Mini?

Jeśli chcesz, to możesz już kupić myszkę Razer DeathAdder V2 Mini, ale spodziewaj się sporego wydatku. Jest wprawdzie taniej niż w przypadku modelu bez „Mini” w nazwie, ale producent wciąż życzy sobie za nią 60 euro. Jeśli szukasz czegoś tańszego, to może zainteresuje cię Viper Mini tego samego producenta.

