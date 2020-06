Genesis Xenon 800 to flagowa myszka gamingowa tego producenta. Po specyfikacji widać to od razu, po cenie – niekoniecznie. W obu przypadkach można powiedzieć: na szczęście.

Pewnie, nie jest to najtańsza myszka gamingowa na rynku, ale stosunek ceny do tego, co ma do zaoferowania, zdaje się przemawiać zdecydowanie na jej korzyść. Genesis Xenon 800 może pochwalić się specyfikacją, jakiej nieraz trudno szukać nawet u droższej konkurencji.

Genesis Xenon 800 ma jeden z najlepszych sensorów na rynku i konkretne przełączniki

Zacznijmy od tego, że sercem gryzonia jest jeden z najlepszych sensorów dostępnych na rynku: Pixart PMW3389. Wysoka precyzja to jego cecha charakterystyczna. Czułość możemy regulować w zakresie od 200 do 16 000 DPI, a LOD (czyli wysokość, na której myszka przestaje rejestrować sygnał) – w trzech stopniach. Xenon 800 cechuje się też akceleracją 50G i śledzeniem 400 ips.

Niezawodność to kolejna istotna cecha tej myszki – osiągnięta przede wszystkim poprzez postawienie na japońskie przełączniki Omron. Te charakteryzują się żywotnością na poziomie 20 milionów kliknięć. Mający 180 centymetrów przewód ma natomiast tekstylny oplot – ponownie dla poprawy trwałości.

Gamingowa myszka, którą dostosujesz do swoich potrzeb. To właśnie Genesis Xenon 200

Wiemy już, że to solidna i dobrze wyposażona myszka, ale to, co w niej najlepsze, to fakt, że możemy ją sobie spersonalizować. Nie mówmy tylko o efektach podświetlenia RGB czy programowalnych przyciskach (choć na to też możemy liczyć), ale także o wymiennych grzbietach (ażurowym i tradycyjnym) oraz systemie regulacji wagi w zakresie od 58 do 78 gramów. Na zestaw składa się 12 ciężarków.

Specyfikacja Genesis Xenon 800 – dane techniczne myszki:

Sensor: Pixart PMW3389

Rozdzielczość: 200 – 16 000 DPI

Maks. szybkość śledzenia: 400 ips

Akceleracja: 50 G

Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

Liczba przycisków: 6, programowalne

Przełączniki: Omron (żywotność 20 mln kliknięć)

Podświetlenie: tak, RGB

Łączność: przewodowa, USB (180 cm)

Wymiary i waga: 120 x 66 x 43 mm, 58-78 g (regulowana)

Rynkowy debiut odbędzie się na początku lipca. Już teraz jednak myszka Genesis Xenon 800 jest dostępna w przedsprzedaży i jeśli dopłacimy symboliczną złotówkę (czyli zapłacimy 230 zł), to w prezencie otrzymamy jeszcze praktyczny uchwyt na przewód tego producenta: Vanad 300. A jeśli zastanawiacie się, czy warto, to już wkrótce przeczytacie u nas test tego gryzonia.

Źródło: Genesis, informacja własna

