Choć nie ma to jak klawiatura i myszka, to pady mają swoje atuty, a jednym z tych niezaprzeczalnych jest olbrzymia swoboda przy poruszaniu się postaci w grach. Razer Huntsman V2 Analog to klawiatura, która jest w stanie zaoferować to samo.

Razer Huntsman V2 Analog. Klawiatura analogowa

Drążki analogowe w padach można przechylić bardziej lub mniej i znajduje to odwzorowanie na ekranie. Klawisze na klawiaturze zaś albo są, albo nie są wciśnięte i na tym koniec. Ale nie w przypadku modelu Razer Huntsman V2 Analog. Tak jak sama nazwa wskazuje, ma on przełączniki analogowe, dzięki którym to, jak mocno wciskasz dany klawisz, naprawdę ma znaczenie. W ten sposób Amerykanie eliminują ograniczenia, które aż za dobrze znają miłośnicy gier sportowych, wyścigowych czy zręcznościowych.

Analogowe przełączniki Razera mają jednak więcej atutów. Dzięki technologii optycznej zapewniają superszybkie przesyłanie sygnału. Oferują też regulowany punkt aktywacji (w zakresie od 1,5 do 3,6 mm), a nawet umożliwiają ustawienie aktywacji dwustopniowej: wówczas na jednym etapie wciskania klawisza może być wywoływana jedna akcja, a na kolejnym – inna. Wisienką na torcie jest bardzo długa żywotność na poziomie 100 milionów wciśnięć.

Huntsman w wersji udoskonalonej, ale z poszanowaniem oryginału

Został wzbogacony o te przełączniki, ale poza tym to wciąż stary dobry Huntsman. Nowy model zachował kształt poprzednika i wciąż ma też klawisze multimedialne z cyfrowym pokrętłem. Aluminiowa konstrukcja, wytrzymałe nakładki, podświetlenie Chroma RGB, N-key rollover, anti-ghosting, przewód w oplocie, możliwość nagrywania makr w locie, hybrydowa pamięć i pluszowa podpórka pod nadgarstki dopełniają całości, a równocześnie uzasadniają niemałą cenę: 270 euro bez centa. Premiera na dniach.

Źródło: Razer, Kool Things, informacja własna

