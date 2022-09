Razer Leviathan V2 X to nieduży, ale całkiem nieźle wyposażony soundbar do PC. Kierowany jest głównie do graczy, ale w innych zastosowaniach też powinien dać radę.

Razer Leviathan V2 X to gamingowy soundbar do PC. Co ma do zaoferowania?

Soundbary kojarzą się przede wszystkim z dodatkowymi głośnikami do telewizora. Jest to całkowicie naturalne skojarzenie, szczególnie biorąc pod uwagę rozmiar większości z nich. Od czasu do czasu na rynku pojawiają się jednak także mniejsze konstrukcje, z których bez problemu można skorzystać w innym środowisku. Przykładowo Razer Leviathan V2 X doskonale czuje się na biurku – jako część zestawu komputerowego.

Razer Leviathan V2 X to gamingowy soundbar do PC, który pomimo niewielkich gabarytów (wszak ma zaledwie 40 centymetrów) zapewniać ma „potężne, wciągające wrażenia dźwiękowe”, jak przekonuje producent w podesłanej notce prasowej. Robi to, wykorzystując dwa pełnozakresowe przetworniki i – dla mocniejszego basu – dwa pasywne radiatory. W specyfikacji odnajdujemy jeszcze informację o maksymalnej głośności na poziomie 90 dB

W przypadku tego nowego Leviathana nie ma mowy o plątaninie kabli, ponieważ zarówno energia, jak i dźwięk przesyłane są za pośrednictwem jednego przewodu USB typu C. Okazuje się to wystarczające nawet do tego, by soundbar oświetlał blat przed sobą LED-owymi diodami. Urządzenie jest kompatybilne z systemem Chroma RGB i może pochwalić się aż 14 strefami świecenia.

Pełnię możliwości odkryjesz z telefonem. A ile kosztuje Razer Leviathan V2 X?

Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia telefonu do głośnika – poprzez Bluetooth 5.0. Z aplikacji warto też skorzystać, aby spersonalizować urządzenie – w ten sposób nie tylko wybierzmy efekty oświetlenia, ale też na przykład zmodyfikujemy brzmienie, korzystając z equalizera.

Europejska premiera soundbara Razer Leviathan V2 X została zaplanowana na końcówkę bieżącego roku. Sugerowana cena detaliczna wynosi natomiast 119,99 euro. Spodziewamy się więc, że w Polsce przyjdzie nam zapłacić za to urządzenie około 700 złotych.

Źródło: Razer