Firma JBL zaprezentowała na targach IFA 2022 nową linię soundbarów z Dolby Atmos. Cztery modele mają sprostać wymaganiom osobom o bardziej lub mniej zasobnych portfelach.

JBL przedstawia nowe soundbary na IFA 2022

Linię otwiera soundbar o nazwie JBL Bar 300. To grajbelka typu All-in-One (a więc nie z zewnętrznym subwooferem, lecz wbudowanym w listwę) w układzie 5.0, która jednak ma radzić sobie z obsługą przestrzennego dźwięku Dolby Atmos. Dla zwolenników mocnych basów przygotowany został siostrzany model JBL Bar 500 z zewnętrznym, 10-calowym głośnikiem niskotonowym, podwajającym moc całego zestawu.

JBL Bar 800 oraz JBL Bar 1000 dodają do tego przetworniki skierowane w górę oraz odłączane głośniki surround – wszystko to celem zapewnienia realistycznych efektów przestrzennych. W pierwszym przypadku mówimy o systemie 5.1.2, a w drugim – 7.1.4. Cała czwórka oferuje także dodatkowe funkcje, takie jak choćby korektor graficzny EQ czy krystaliczne wokale dzięki technologii PureVoice oraz intuicyjną obsługę w aplikacji JBL One App.



Tak wygląda flagowy JBL Bar 1000.

W odświeżonej kolekcji soundbarów JBL każdy ma znaleźć dobrą opcję dla siebie. Najtańszy model to propozycja dla osób o ograniczonym budżecie i miejscu w pokoju, „pięćsetka” to klasyka w nowoczesnym wydaniu, a dwa najwyższe modele to ciekawe rozwiązania dla osób, którym marzy się kompaktowy system kina domowego. Swoistą wisienką na torcie jest klasyczna, stonowana stylistyka.

Nowe soundbary JBL 2022 / 2023 – podsumowanie i ceny

JBL Bar 300 – system 5.0 o mocy 260 W – 399 euro

JBL Bar 500 – system 5.1 o mocy 590 W – 649 euro

JBL Bar 800 – system 5.1.2 o mocy 720 W – 899 euro

JBL Bar 1000 – system 7.1.4 o mocy 880 W – 1149 euro

Co myślisz o tej kolekcji?

Źródło: JBL, FlatpanelsHD