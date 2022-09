Polk Audio odpowiada za jedne z najlepszych soundbarów na rynku. Podobnie jak Denon czy Yamaha jest to w końcu firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji rasowego sprzętu audio. Właśnie zaprezentowała swój najnowszy model flagowy: Polk MagniFi Max AX.

Polk MagniFi Max AX – flagowy soundbar do wszystkiego

Nazwa może i nie jest najłatwiejsza do zapamiętania, mimo to warto choćby spróbować. A to dlatego, że Polk MagniFi Max AX zapowiada się na kawał porządnego soundbara. Głównym elementem zestawu jest belka z 11 przetwornikami w środku, w tym z dedykowanym kanałem centralnym i głośnikami skierowanymi w górę – dla przekonujących efektów przestrzennych w systemach Dolby Atmos i DTS:X. O odpowiednią scenę dba również opatentowana przez Polk Audio technologia Stereo Dimensional Array czwartej generacji.

Soundbar Polk MagniFi Max AX sprawdzi się według producenta zarówno przy oglądaniu filmów, jak i graniu czy słuchaniu muzyki. Ma zresztą specjalne tryby, zoptymalizowane pod kątem tych różnych zastosowań. Oprócz takiej korekcji oferuje jeszcze dodatkowe funkcje, takie jak VoiceAdjust (zwiększanie słyszalności dialogów) czy tryb nocny (okiełznanie niskich tonów i uwydatnienie detali na niskich poziomach głośności).

Szeroka funkcjonalność i mocny bas

Wśród plusów swojej nowinki producent wymienia także możliwość bezprzewodowego streamingu muzyki (poprzez Chromecast, Spotify Connect, AirPlay 2 czy po prostu Bluetooth). Nie zabrakło także portów HDMI. Obsługę ułatwiają z kolei pilot oraz wyświetlacz OLED na froncie soundbara.

W zestawie otrzymujesz też 10-calowy subwoofer, który z belką łączy się bez kabli. Zapewniać ma głęboki, ale nie „tępy” bas. Do sprzedaży trafi również specjalna wersja soundbara z dopiskiem „SR”, gdzie w pudełku znajdziemy jeszcze dwa bezprzewodowe głośniki surround, umożliwiające uzyskanie jeszcze lepszych efektów przestrzennych. To nie lada gratka dla kinomaniaków, ale też miłośników muzyki w koncertowym wydaniu.

Polk MagniFi Max AX został wyceniony na 3799 zł, a MagniFi Max AX SR będzie o 500 złotych droższy. Jeden i drugi zestaw trafi do sprzedaży już w przyszłym miesiącu.

