Stylowe i supersmukłe – takie są nowe soundbary Samsung: HW-S800B i HW-S801B. Co konkretnie mają do zaoferowania?

Samsung Ultra Slim to soundbary dla estetów

Czarny HW-S800B i biały HW-S801B to supersmukłe soundbary tworzące tegoroczną linię Samsung Ultra Slim. Charakterystyczna jest tutaj kompaktowa i elegancka konstrukcja – design jest minimalistyczny, a głębokość grajbelki wynosi zaledwie 4 centymetry, dzięki czemu w żaden sposób nie powinna ona zakłócić wystroju wnętrza. Dołączony do zestawu bezprzewodowy subwoofer (oczywiście w pasującym kolorze) również powinien komponować się bez zarzutu.

Samsung zapewnia, że skupiając się na designie nie zapomniał o jakości dźwięku czy funkcjonalności. Oba modele oferują dźwięk w formacie 3.1.2, czyli mamy trzy kanały podstawowe, jeden basowy i dwa skierowane ku górze, co pozwala na uzyskanie przekonujących efektów przestrzennych. Jest nawet Bezprzewodowy Dolby Atmos. Warto tu też wspomnieć o funkcji Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni, co oznacza po prostu, że urządzenie optymalizuje brzmienie pod kątem konkretnego pomieszczenia.

Dobry kompan dla dobrego telewizora

Soundbary Samsung HW-S800B i HW-S801B zostały zaprojektowane przede wszystkim jako towarzystwo dla telewizorów The Frame, ale doskonale mają współgrać także z innymi modelami tego producenta: z linii Crystal UHD, QLED czy Neo QLED. Dzięki technologii Q-Symphony mogą odtwarzać dźwięk równocześnie z głośnikami TV, jeszcze bardziej rozbudowując scenę. Funkcja Dotknij i Odtwórz pozwala z kolei na wygodne i bezprzewodowe przesyłanie treści z telefonu.

Niezależnie od koloru za nowy soundbar z linii Ultra Slim zapłacimy 2499 zł.

Źródło: Samsung Polska