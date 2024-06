Mikrofon dla graczy i streamerów Razer Seiren V3 Chroma to zaskakująco przyjemny sprzęt, choć ciągle nie wiem, czy ma w sobie pożądaną przeze mnie porcję “praktyczności”. Testy ciągle trwają, ale sprzęt już przypadł mi do gustu, więc mogę podzielić się kilkoma spostrzeżeniami.

Czym jest i co potrafi Razer Seiren V3 Chroma?

Razer Seiren V3 Chroma to zaawansowany mikrofon USB z charakterystyką superkardioidalną, co oznacza, że skupia się na odbiorze dźwięku z przodu, oferując zakres 115 stopni, w przeciwieństwie do 180 stopni w mikrofonach kardioidalnych. To dobra cecha, ponieważ mikrofon lepiej izoluje dźwięki z przodu, minimalizując jednocześnie te z tyłu. Innymi słowy, sprzęt ma zbierać nasz głos i uprzyjemniać naszą komunikację ze światem - uprzyjemniać odbiorcom naszej gadaniny, rzecz jasna.

W kwestii specyfikacji technicznej, Razer Seiren V3 Chroma wyposażony jest w programowalne diody LED, port USB-C i Jack 3,5 mm oraz możliwość regulacji kąta nachylenia. Dodatkowo, mikrofon można łatwo zamontować na ramieniu, co umożliwia stworzenie profesjonalnego stanowiska do streamowania lub gier, poprzez proste odkręcenie podstawy. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości urządzenia do rejestracji dźwięku, które jednocześnie oferuje estetyczny i mocno gamingowy design.

Dla kogo powstał i jak korzysta się z Seiren V3 Chroma?

Razer Seiren V3 Chroma został zaprojektowany z myślą o graczach i streamerach, którzy cenią sobie wysoką jakość dźwięku i funkcjonalność. Urządzenie to idealnie nadaje się do użytku podczas rozgrywki, jak również do komunikacji z innymi graczami lub widzami podczas streamowania. Brzmi to, jak deklaracja producenta i myślenie życzeniowe, ale przyznaję, że w tych zastosowaniach sprzęt daje radę. Wciąż się nim bawię, wciąż sobie coś tam sprawdzam, ale już dziś wiem, że dla zapalonych streamerów to może być doskonały wybór.

Korzystanie z mikrofonu Seiren V3 Chroma jest intuicyjne, a przynajmniej tak można je określić - to w końcu mikrofon USB, więc wystarczy podłączyć go do komputera za pomocą kabla i tyle. Dla pełnej konfiguracji zaleca się instalację oprogramowania Razer Synapse, które umożliwia dostosowanie ustawień takich jak czułość mikrofonu, próbkowanie czy efekty świetlne. Fajne na pewno jest to, że mikrofon oferuje kilka trybów podświetlenia, które mogą dodatkowo uatrakcyjnić streamy.

Obsługa mikrofonu jest przemyślana, a to cieszy zawsze. Użytkownik może łatwo wyciszyć mikrofon, dotykając panelu dotykowego na górze urządzenia, co sygnalizowane jest czerwonym podświetleniem. Ponowne dotknięcie przywraca wybrany tryb świecenia. Podwójne dotknięcie panelu aktywuje tryb podświetlenia, a przytrzymanie pozwala na dostosowanie czułości mikrofonu lub głośności słuchawek, co regulowane jest pokrętłem. Prostota i intuicyjność obsługi sprawiają, że korzystanie z mikrofonu Seiren V3 Chroma jest zwyczajnie przyjemne i… I tyle mam dla was na dziś. Nie wiem jeszcze, a raczej nie mam wyrobionej opinii na temat tego, jak mikrofon zbiera dźwięk i sprawdza się w różnych zastosowaniach, więc te wątki poruszę w pełnym teście.

Pełny test, a w zasadzie to film, którego Seiren V3 Chroma będzie głównym bohaterem, pojawi się na benchmarku już niebawem, więc zachęcam do śledzenia portalu oraz naszego YouTube`a.