Apple pokazało garść nowości podczas WWDC 2024, dowiedzieliśmy się, że Samsung Galaxy S24 FE ma być duży, na iPady trafił kalkulator, a na Steam rekordy popularności bije gra w klikanie banana. Czas na 34. odcinek SięKlika!

Apple to, Apple tamto, czyli iOS 18

Wszyscy już pewnie wszystko wiedzą o nowościach w iOS 18, więc tylko prześlizgnę się po tym temacie. Na szybko więc. Ikony można sobie poustawiać. Ikony można też sobie pokolorować, a sam telefon można obsługiwać za pomocą ruchu gałek ocznych. Póki co działa to nijako, badziewnie i w ogóle, ale dla osób z pewnymi dysfunkcjami jest to zapowiedź lepszego jutra i za to brawa dla Apple.

Apple Intelligence - co potrafi sztuczna inteligencja od Apple?

Co potrafi Apple Intelligence? Potrafi rozpoznawać potrzeby użytkownika, a do tego działa lokalnie, korzystając z mocy danego urządzenia, a jedynie skomplikowane rzeczy, zapytania i takie tam, przesyła na serwery Apple.

Rzecz jest uczona w piśmie, mówi językami i pozwala na redagowanie, streszczanie i sprawdzanie tekstu w takich aplikacjach, jak Poczta, Notatki czy Pages oraz w sofcie firm trzecich.

AI od Apple potrafi zarządzać wiadomościami email oraz powiadomieniami, grupować je, podsumowywać i sugerować szybkie odpowiedzi. Potrafi też generować obrazy, a konkretnie animacje, ilustracje i szkice, pomaga w retuszu fotografii, pozwala na tworzenie własnych emoji, a nawet na przeszukiwanie biblioteki zdjęć za pomocą naturalnego języka.

Wycieka Samsung Galaxy S24 FE. Uwagę przykuwa jedna zmiana

Samsungowi wyciekł mu Samsung Galaxy S24 FE. Wyciekł po raz kolejny, tak by być dokładnym. Tym razem plotka dotyczy wielkości telefonu. S24 FE ma mieć ekran o przekątnej 6,65 cala. Będzie więc kobyłą, ale że ludzie chcą coraz większych telefonów, to pewnie fani Samsunga będą zadowoleni.

Do czego służy szuflada pod piekarnikiem? Niektórzy mogą się zdziwić

Wiecie, do czego służy szuflada pod piekarnikiem? Patrząc na popularność tekstu o szufladzie pod piekarnikiem, jestem przekonany, że wiecie, a skoro wiecie, to zostawmy to. Nic z tym nie róbmy.

Rosjanie chwalą się nowym komputerem. Twój telefon jest wydajniejszy

Rosjanie opracowali komputer Elbrus MP21, który ma być konkurencją dla zachodniego modelu Raspberry Pi. Paweł wrzucił specyfikację i techniczne mambo-dżambo w swoim tekście, więc nie będę po nim powtarzał, a zaproszę do przeczytania. Dodam tylko, że sprzęt ma lada chwila trafić do masowej produkcji, a montowany będzie w systemach o podwyższonych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.

Na kalkulator na iPada czekaliśmy 14 lat. Czy było warto?

Na iPady trafił kalkulator! Przecież to jest wydarzenie tej skali, co awans Polaków na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Korei Południowej i Japonii w 2002 roku.

Grzegorz sprawdził, co potrafi kalkulator w iPadOS 18, więc zapraszam do sprawdzenia, co tam Grzegorz sprawdził.

Zwą go “pogromcą flagowców”. realme GT 6 już w Polsce

Podobno realme GT 6 jest zabójcą flagowców. Smartfon wyróżnia się ceną - topowy wariant wyposażony w 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci na dane kosztuje niecałe 3500 zł, a jak się rzecz kupi do 2 lipca to się dostanie jeszcze cashback o wysokości 500 zł i 120-Watową ładowarkę w gratisie.

Na pokładzie znajdziemy wyświetlacz LTPO, topowy procek radzący sobie z AI, no i oczywiście mnóstwo AI-owych funkcji. No, rzecz wygląda na papierze bardzo dobrze, więc aż jestem ciekaw oceny Mirona.

Samsung prezentuje nową klasę sprzętu elektronicznego. Klasę AI

Kojarzycie klasy energetyczne sprzętu elektronicznego? A, B i inne takie? Świetnie! No to Samsung pokazał, a w sumie to nawet stworzył nową klasę sprzętu elektronicznego. Klasę AI. Sprzęt z klasy AI to sprzęt, który ma AI. I w sumie tyle.

Ta gra to prawdziwy hit. Granie w banana podbija Steam, bo są z tego pieniądze

Gra o klikaniu w banana podbija Steam. Tak, gra, w której klika się banana, a jak się klika tego banana, to co 3 i 18 godzin można zdobyć nowego banana, a każdy banan ma pewną wartość i każdego banana można sprzedać na Steamie.

Większość bananów to jakieś groszowe sprawy, ale jak się trafi turbo banana, to może on kosztować kilkaset zielonych dolarów. Najpopularniejszym bananem jest Special Golden Banana - 9 czerwca został on sprzedany za 1378,58 dol., a 11 czerwca za 964,67 dol. To co? Klikacie banana?

Problemy Adobe. Pozew za wprowadzanie konsumentów w błąd

Adobe dostało pozew za wprowadzanie konsumentów w błąd. Firmę pozwał Departament Sprawiedliwości USA za - ukrywanie opłat za wcześniejsze zakończenie subskrypcji oraz utrudnianie rezygnacji z usług. Tak moi drodzy, takie cuda nazywa się wprowadzaniem w błąd. I bardzo dobrze, że się rzecz wydała, bo to paskudne zagrania, na które giganci świata technologii pozwalają sobie od czasu do czasu. Ot, tak spontanicznie, przy środzie.

Jeśli chodzi o krótkie newsy, to zamiast newsów podrzucę info o tym, co tam się testowało ostatnio na benchmarku.

A i jeszcze Wojtas wrzucił podsumowanie Computexu. Wspominałem ostatnio, że był, to teraz wspominam, że zrobił podsumowanie. Ten Wojtas to jest gość.