Redmi Pad Pro to rozsądnie wyceniony tablet, który za sprawą akcesoryjnych dodatków, czyli klawiatury i rysika, z urządzenia stworzonego do rozrywki staje się prawie laptopem. Jak sprawdza się w pracy i nie tylko?

Płatna współpraca z marką Redmi.

Redmi Pad Pro: dobrze wykonany i nienachalny stylistycznie

Pierwsze, co rzuca się w oczy, gdy tylko wyciągnie się Redmi Pad Pro z pudełka, to jego wykonanie oraz gabaryty. To duży tablet, z dużym ekranem i niewielkimi ramkami wokół niego. To niezaprzeczalny plus. Plusem jest również wykonanie - obudowa jest metalowa, super solidna, sztywna i godna zaufania. Urządzenie jest smukłe i świetnie leży w dłoniach - ma jakieś 7,5 mm, co robi bardzo dobre wrażenie. Wagowo też jest nieźle - 571 gramów przy tablecie z 12-calowym ekranem to bardzo dobry wynik.

Co ze specyfikacją? Broni się!

Jeśli chodzi o specyfikację, Redmi Pad Pro to tablet przemyślany i złożony z klocków, które doskonale do siebie pasują. Mamy tu procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8-rdzeniowy, o taktowaniu sięgającym 2,4 GHz oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR4X. Taki duet pozwala na płynną i stabilną pracę urządzenia. W ofercie znajdziemy łącznie 3 wersje:

6 GB RAM + 128 GB pamięci na dane,

8 GB RAM + 256 GB pamięci na dane.

Wyświetlacz ma przekątną 12,1 cala, rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli, proporcje 16x9, jasność na poziomie 500 nitów i odświeżanie 120 Hz. Odświeżanie działa w trybie adaptacyjnym lub w ustawionej przez użytkownika wartości i tu wiadomo, że warto postawić na maksymalne 120 Hz, by w codziennym użytkowaniu treści prezentowały się arcy przyjemnie. Kolory są bardzo przyjemne dla oka, podobnie jak kąty widzenia. Ekran wspiera Dolby Vision, ma szereg certyfikatów TÜV - w tym ten dla niskiej emisji niebieskiego światła i chroniony jest szkłem Gorilla Glass 3.

Ekran doskonale sprawdza się w konsumpcji multimediów, w czym pomaga mu niezłej jakości dźwięk – 4 głośniki przekładają się na przyjemne brzmienie w pełnym stereo wraz z trybem przestrzennym - tablet wspiera Dolby Atmos. O długą pracę dba bateria o pojemności 10000 mAh, którą naładujemy z mocą 33 W.

Jeśli chodzi o łączność, to mamy tu Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6, zaś dla tych, których interesują kwestie foto-wideo tablet wyposażono w dwie kamery o rozdzielności 8 MP. Oba moduły, przedni i tylny, potrafią nagrywać wideo w 1080p i 30 kl/s i różnią się w zasadzie przysłoną - moduł główny ma f/2, przedni - f/2.28.

Przemyślany software

Redmi Pad Pro pracuje pod kontrolą Androida w wersji 14 i śmiga na autorskiej nakładce HyperOS. Producent obiecuje 2 lata aktualizacji systemu oraz 3 lata łatek bezpieczeństwa. Jak działa nakładka od Xiaomi? Jest bardzo przyjemna, płynna i intuicyjna, a do tego nieprzeładowana zbędnymi aplikacjami. Soft, który producent preinstalował na urządzeniu to ten z gatunku przydatnych, jak choćby Mi Canvas, w którym możemy sobie rysować za pomocą rysika.

Ważną cechą nakładki od Xiaomi jest multizadaniowość, która świetnie przydaje się w pracy (o tym za moment), a zarządzanie nią rozwiązane jest w naprawdę intuicyjny sposób. Nie ma tu niczego przełomowego, gdyż inni producenci oferują podobne patenty, ale wszystko działa tu sprawnie, więc rzecz zasługuje na pochwałę.

Stworzony do rozrywki?

W czym najlepiej odnaleźć się powinien 12-calowy tablet, z przyjemnym dla oka, jasnym ekranem? W szeroko rozumianej rozrywce! Redmi Pad Pro właśnie podczas oglądania seriali, czy filmików na YouTube daje ogrom przyjemności! Filmy wyglądają świetnie, a do tego bardzo dobrze brzmią. Słychać tu rzecz jasna lekką metaliczność w dźwięku, ale - umówmy się - w tak smukłym urządzeniu to coś z gruntu normalnego. Poza tym, dźwięk jest czysty, świetnie oddaje dynamikę tego, co dzieje się na ekranie, a Dolby Atmos podbija wrażenia.

Co z grami? Snapdragon 7s Gen 2 to mocny procesor. Jasne, nie najmocniejszy na rynku, ale zapewniający na tyle dużo mocy, a przy tym pracujący na tyle kulturalnie i utrzymujący temperatury w ryzach, że granie w ambitniejsze tytuły jest ze wszech miar przyjemne. Tak pod kątem płynności i stabilności, jak i szeroko rozumianego komfortu. Ot, taki np. Genshin Impact, czyli dość wymagający tytuł śmiga na tablecie aż miło, co cieszy. Dzięki dużemu ekranowi, granie na samym tablecie jest wygodne, ale jeśli ktoś preferuje rozgrywkę z wykorzystaniem zewnętrznego kontrolera - urządzenie nie ma z tym najmniejszego problemu.

Co z pracą? Jest dobrze?

Pracowało mi się na tym tablecie wyśmienicie, ale ogólne wrażenia ustąpić muszą pola dwóm konkretom, które rozszerzają możliwości urządzenia, czyli rysikowi Redmi Smart Pen oraz klawiaturze Redmi Smart Keyboard. By docenić możliwości rysika, trzeba mieć jakieś artystyczne umiejętności - ja narysowałem chmurkę, więc sami rozumiecie - ale faktem jest, że rysik jest całkiem nieźle pomyślany. Wygodny i przyjemny w użytkowaniu, to raz. Dwa, mamy tu 4096 poziomów nacisku, co sprawia, że rysowanie jest przyjemne i retusz zdjęć, taki bardzo konkretny, punktowy, przy użyciu rysika też jest przyjemny. Rysik wsuwa się w uchwyt z tworzywa, które wpasowuje się w górną krawędź etui.

Osobiście najbardziej doceniałem w Redmi Pad Pro akcesoryjną klawiaturę Redmi Smart Keyboard, która łączy się z tabletem poprzez Bluetooth i pracuje absolutnie bezproblemowo. Pisze się na niej dobrze, a mając na uwadze fakt, że mowa tu o małej klawiaturze, podpiętej do tabletu, czyli o zestawie nader mobilnym - wręcz bardzo dobrze. Duży, jasny ekran, pojemna bateria, pełna funkcjonalność Androida i dołączana klawiatura to zestaw, który oferuje bardzo wygodną pracę. Jasny ekran - podkreślę to - sprawia, że spokojnie możemy usiąść sobie w parku czy innym ogrodzie i popijając kawkę pracować aż miło.

Przyjemnie korzysta się również ze składanego etui z miejscem na rysik. To coś dla tych kreatywnych, rysujących, gdyż etui pozwala na postawienie tabletu w orientacji horyzontalnej i tym samym - na wygodną pracę z wykorzystaniem rysika, czy super wygodne oglądanie filmów lub seriali. Składana pokrywa ekranu dobrze chroni panel, a samo etui nie pogrubia zanadto urządzenia.

Wspomnę jeszcze o multitaskingu, mimo iż sam nie jestem jakimś jego wybitnym fanem - wolę skupić się na robocie i pracować na jednym oknie. Abstrahując od moich preferencji, multitasking w Redmi Pad Pro działa świetnie, łatwo się konfiguruje, super łatwo zmienia położenie lub wielkość dwóch aktywnych okien, a praca przebiega płynnie i bez zacinek. Duży ekran aż się prosi o korzystanie z dwóch aplikacji na raz, bo spokojnie możemy otworzyć sobie okno z tekstem, nad którym pracujemy oraz Instagrama, Facebooka, arkusz kalkulacyjny czy program pocztowy - wszystko, co jest nam niezbędne do pracy.

Co z baterią? Jeśli gramy w coś wymagającego, jak np. Genshin Impact musimy liczyć, że urządzenie podziała krócej, ale ciągle da nam jakieś 5, może 6 godzin, co i tak jest świetnym wynikiem, a przy codziennym użytkowaniu, np. oglądaniu wideo do 12 godzin.

Fotograficznie jest ok

Wiemy wszyscy, że tablety tak nadają się do fotografowania, jak… Darujmy sobie analogie. Zamiast porównań - do konkretów. Zdjęcie Redmi Pad Pro zrobi, film nagra, a jedno i drugie spokojnie może trafić do domowej galerii. Ważniejszą funkcją kamer w tym sprzęcie jest dla mnie obsługa wideorozmów, wideokonferencji i wszelkich innych meetingów i w realizacji tego zadania przednia kamera daje sobie bardzo dobrze radę.

W etui z klawiaturą lub bez, kiedy tablet postawimy horyzontalnie, kamera ma idealny niemal kąt, pokazując naszą twarz bez efektu podbródka, bez zniekształceń. Radzi sobie nawet całkiem nieźle w gorszych warunkach oświetleniowych. Czego chcieć więcej? No właśnie, niczego!

Warto postawić na Redmi Pad Pro?

Powiedzmy, że mamy 2000 zł w kieszeni i chcemy tablet. Co robimy? Zadajemy sobie pytanie, czy chcemy tablet tak po prostu, czy mamy względem niego pewne wymagania. Ot, chcemy, by był urządzeniem nie tylko do konsumpcji treści, czytania czy oglądania seriali, ale też sprzętem do pracy, dzięki któremu bez napinki zabierzemy ze sobą na każdy wyjazd małe, mobilne biuro. Jeśli stwierdzimy, że właśnie mobilnego biura nam brakuje, a tablet ma być możliwie multifunkcjonalny, to Redmi Pad Pro stanie się dla nas jednym z lepszych wyborów.

Osobiście byłem z Redmi Pad Pro więcej niż zadowolony, bo wybitnie dobrze sprawdzał się w czytaniu artykułów tu i ówdzie, świetnie oglądało się na nim seriale - w tym nową pozycję z uniwersum Star Wars o dyskusyjnej jakości i uogólniając, jako narzędzie rozrywkowe nie mam do niego ani pół uwagi. Jako sprzęt do pracy zaś - wyłączając drobne uwagi, Redmi Pad Pro również stanął na wysokości zadania.

Rysik sprawdza się bardzo dobrze i pod względem precyzji pokonać mogą go jedynie 2-krotnie droższe urządzenia, a klawiatura zintegrowana z przemyślanym etui czyniła z Redmi Pad Pro prawie-laptopa. Akcesoria sprawiały, że praca w kawiarni, na wakacjach, w pociągu, a nawet w autobusie (raz mi się tak zdarzyło, gdy jadąc do redakcji kończyłem pracę nad scenariuszem do nagrania) jest nie tylko możliwa, ale też wygodna, za co Redmi Pad Pro należą się ukłony, brawa, wyrazy uznania.

Kończąc to przydługie podsumowanie, Redmi Pad Pro to świetny tablet. Doskonale wykonany, zmyślnie poskładany pod względem kompromisu między specyfikacją, możliwościami a ceną, w którym wartością dodaną jest możliwość stania się pełnoprawnym laptopem na Androidzie. Innymi słowy, polecam - będzie to zakup ze wszech miar udany, opłacalny, optymalny wreszcie.

Pozostała nam kwesita cen urządzenia. Tablet w wersji z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane będzie kosztował 1399 zł, zaś w wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane - 1599 zł.

Co ważne! Na start rusza również letnia wyprzedaż, więc producent również ten model uwzględnił w promocji. Między 14 a 20 czerwca można go kupić 200 zł taniej.

Plusy

akcesoryjny rysik i klawiatura

niezły ekran

atrakcyjna cena

bardzo dobra relacja ceny do jakości

optymalna wydajność

dobre wykonanie

bardzo dobry czas pracy na baterii

przemyślany software

przemyślany multitasking

Minusy

połączenie z klawiaturą mogłoby być solidniejsze

brak magnetycznego mocowania rysika

Ocena Redmi Pad Pro 90% 4.5/5

