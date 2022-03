realme chwali się szybkim rozwojem marki na każdym kroku, ale klienta trzeba też przekonać dobrą ofertą. W przypadku realme GT2 Pro dostajemy dwudniową ofertę flash sale, w której szczególnie atrakcyjnie wypada wariant 8/128 GB wypada

realme pokazało na targach MWC 2022 w Barcelonie swoje dwa najlepsze jak dotychczas telefony. To realme GT2 Pro i realme GT2. Ten pierwszy do sprzedaży wchodzi już dziś i w dniach 8-9 marca jest dostępny w atrakcyjnych, sporo niższych niż regularne cenach. Co najważniejsze nie jest ona ograniczona liczbą produktów, a czasowo i trwa dokładnie do 23:59 dnia 9 marca.

Ceny realme GT2 Pro w dniach 8 i 9 marca 2022

W trakcie sprzedaży flash sale ceny za dwa dostępne w Polsce warianty realme GT2 Pro wyniosą kolejno:

2999 zł zamiast 3499 zł za realme GT2 Pro 8/128 GB

3499 zł zamiast 3799 zł za realme GT2 Pro 12/256 GB (wersję z jasną "papierową" ścianką kupicie w EURO AGD oraz MediaExpert)

Na takie ceny i pełną ofertą kolorów obudowy polować można oprócz sieci z elektroniką użytkową, w sklepach realme.pl oraz realmeshop.pl. Jeśli wolicie wariant ze szklaną zmatowioną czarną ścianką tylną to jest on również do kupienia w promocji.

realme GT2 Pro już dokładnie sprawdziliśmy, więc jeśli macie wątpliwości czy to telefon dla was, odsyłam do recenzji.

To nie wszystko, a w kolejnych dniach spodziewajcie się innych promocji

realme szykuje także atrakcyjną wyprzedaż na start sprzedaży realme GT2 w dniach 15-16 marca. Będzie on wtedy dostępny w cenie:

2299 zł zamiast 2499 zł za realme GT2 8/128 GB

2499 zł zamiast 2699 zł za realme GT2 12/256 GB

A tym, którzy wolą laptopy realme proponuje zieloną wersję realme Book Prime w 16/512GB w zestawie ze słuchawkami realme buds Air Pro w cenie 4499 złotych, a jeśli wolicie inny kolor to jest także szary wariant.

Źródło: realme