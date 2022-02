Seria realme GT 2, na której dostępność w Europie niecierpliwie czekaliśmy od prezentacji podczas targów CES w styczniu, wreszcie trafia na nasz rynek. Premierowo testujemy dla Was flagowy model realme GT 2 Pro

4,5/5

Ubiegłoroczny model realme GT określiliśmy mianem Xiaomi killera. Odpowiadały za to zarówno atrakcyjna cena, jak i osiągi na wszystkich płaszczyznach eksploatacji. W tym roku dostajemy jednocześnie realme GT 2, jak i realme GT 2 Pro. Podobnie jak w przypadku serii realme 9, trudno tu wskazać jednoznacznie, który z nich jest następcą.

realme GT 2 Pro, ale i realme GT 2, trudno określić jednoznacznie mianem następcy realme GT

realme GT 2 nie odbiega specyfikacją znacząco od modelu GT, największą zmianą wydaje się tu zastosowanie głównego aparatu z 50 Mpix sensorem Sony IMX 766 - dokładnie tym samym co w realme 9 Pro+. Inny jest też wyświetlacz, choć tego nie zauważymy od razu. Rozdzielczość się nie zmieniła, za to wzrosła minimalnie przekątna.

Zwiększyła się także pojemność akumulatora, usprawniono też proces ładowania, przez co czas, mimo zastosowania tej samej ładowarki, uległ nieznacznemu skróceniu. Z tych też powodów realme GT 2 określiłbym mianem ewolucji modelu realme GT.

Czy zatem to realme GT 2 Pro zasługuje na miano następcy? Nie do końca, gdyż ze względu na zastosowanie wielu rozwiązań nieobecnych w realme GT 2, a także oryginalnych z ogólnej perspektywy rynku flagowców, jest to telefon inaczej pozycjonowany.

Świadczy o tym także jego cena, która wskazuje, że chętni na realme GT w ubiegłym roku raczej zainteresują się realme GT 2. Na realme GT 2 Pro z kolei łakomym okiem spojrzą się ci, którzy szukają telefonu o flagowych atrybutach, mogą wydać sporo więcej, ale też i ich budżet jest ograniczony.

realme GT 2 Pro, realme GT 2 i realme GT - porównanie specyfikacji

Z porównania jasno wynika, że to realme GT 2 Pro jest modelem skrojonym na miarę 2022 roku. Świadczy o tym choćby Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB pamięci, którą, co pewnie wyda się Wam zaskakujące, można dodatkowo rozszerzyć pożyczając pamięć masową. Nawet o 7 GB. Tylko czy to ma jakikolwiek sens, skoro już 12 GB przy jednocześnie świetnie zoptymalizowanym środowisku realme 3 UI (Android 12), pozwala zapomnieć o jakichkolwiek problemach z płynnością pracy.



Zawartość pudełka z realme GT 2 Pro to ładowarka 65 W z kabelkiem, smartfon i dodatkowa osłonka plus kilka papierów z opisem

realme GT 2, choć prezentuje się doskonale, nie ma atrybutów sugerujących o tymbiomate, że jest modelem tegorocznym. W tym roku realme, podobnie jak poprzednio, zdecydowało się wzbogacić warianty wykończenia tylnej ścianki o propozycję spod znaku eko. Tym razem jednak zamiast ekologicznej skóry mamy coś co w dotyku przypomina papier.

Model realme GT 2 Pro realme GT 2 realme GT oprogramowanie Android 12, Realme UI 3.0 ekran » AMOLED LTPO 2.0

» 6,7 cala

» 1440 x 3216 pikseli

» 120 Hz

» 1400 nitów

» HDR10+

» Corning Gorilla Class Victus » AMOLED

» 6,62 cala

» 1080 x 2400 pikseli

» 120 Hz

» 1300 nitów

» Corning Gorilla Class 5 » AMOLED

» 6,43 cala

» 1080 x 2400 pikseli

» 120 Hz

» HDR10+

» Corning Gorilla Class 5 procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm)

Adreno 730 Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm)

Adreno 660 pamięć RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5 pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB / 512 GB w standardzie UFS 3.1 128 GB / 256 GB w standardzie UFS 3.1128 GB / 256 GB w standardzie UFS 3.1 aparat » 50 Mpix, f/1.8 z OIS (IMX 766)

» ultraszerokątny 150°, 50 Mpix, f/2.2

» microskop, 2 Mpix, f/3.3 » 50 Mpix, f/1.8 z OIS (IMX 766)

» ultraszerokątny 119°, 8 Mpix f/2.2

» makro, f/2.4 » 64 Mpix, f/1.8 (IMX 682)

» ultraszerokątny 119°, 8 Mpix f/2.2

» makro, f/2.4 aparat selfie 32 Mpix (IMX 615) 16 Mpix (IMX 471) 16 Mpix łączność Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC), WiFi 6, NFC, 5G bateria » 5000 mAh

» ładowanie 65 W » 4500 mAh

» ładowanie 65 W dźwięk głośniki stereo (Dolby Atmos, Hi-Res Audio)

przetworniki superliniowe głośniki stereo (Dolby Atmos, Hi-Res Audio)

przetworniki liniowe dodatkowe cechy dual SIM, czytnik linii papilarnych pod ekranem, sensor pulsu, podwójna lampa LED dla zdjęć makro dual SIM, czytnik linii papilarnych pod ekranem złącza USB typu C USB typu C, minijack 3,5 mm wymiary 163.2 x 74.7 x 8.2 mm 162.9 x 75.8 x 8.6 mm 158.5 x 73.3 x 8.4 mm

(9.1 mm wersja z ekoskóry) waga 189 g (199 g ze ścianką szklaną) 195 g (200 g ze ścianką szklaną) 186 g

W dalszej części recenzji skupiamy się już wyłącznie na modelu realme GT 2 Pro. Dokładne porównanie z realme GT 2 ze wskazaniem różnic niedługo pokaże się w innym materiale.

Wygląd realme GT 2 Pro. Z koloru wygląda jak lody pistacjowe. Ale czy tak też smakuje?

Pisząc smak realme GT 2 mam tu oczywiście na myśli kwestię ergonomii i satysfakcji z użytkowania telefonu jako fizycznej konstrukcji.



Czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem znajduje się dość wysoko nad dolną krawędzią

Choć realme GT 2 Pro jest pozycjonowany na flagowca, o czym świadczy choćby rozdzielczość wyświetlacza i jego topowe parametry, nie zastosowano w nim (w ekranie) żadnych sztuczek polegających na zakrzywieniach krawędzi, zaokrągleniach pokrywającego go szkła. Co prawda krawędzie ekranu są zaokrąglone, co może trochę doskwierać podczas oglądania filmów, ale sam ekran jest płaski, a ramka bardzo wąska.

Jednocześnie asymetryczny kształt metalowej ramki wokół obudowy sprawia, że tylna ścianka lekko owija się wokół reszty obudowy i zapewnia bardzo wygodny uchwyt. Ten sposób wykończenia być może odbierzemy jako trochę już wyeksploatowany w ubiegłych latach, ale skoro jest to sprawdzone rozwiązanie to czemu go nie zastosować.

Tym co jest szczególnie charakterystyczne, to sposób wykonania tylnej ścianki. Powstała ona we współpracy z Naoto Fukasawą, ekspertem w dziedzinie wzornictwa, i firmą Sabic, która z kolei zajęła się kwestiami materiałowymi.

Efektem tej współpracy jest biokopolimer LNP ELCRIN, który wykorzystuje materiały odpadowe powstałe podczas przetwarzania drewna, a także opadłe liście. W dotyku i z faktury przypomina papier do pasteli, a dzięki jego delikatnej szorstkości wyjątkowo przyjemnie trzyma się telefon w dłoni. Do nas trafiła wersja Paper Green, jest też wariant biały.

„Papierowa” ścianka też nie przyjmuje tak odcisków palców jak szklane wykończenie. Trzeba tu nadmienić, że realme GT 2 Pro trafi do sprzedaży także w wariancie z tradycyjnym wykończeniem, czyli szkłem po obu stronach obudowy, w kolorze czarnym lub niebieskim. Jest to jednak szkło teksturowane, więc również bardziej odporne na zabrudzenia niż gładka powierzchnia.

Skoro mowa o szkle, to ekran przesłonięty jest Gorilla Victus. Okazji do przetestowania jego odporności w przypadku realme GT 2 Pro nie miałem, natomiast ekran nie brudzi się tak jak w realme GT. Choć wciąż co pewien czas trzeba go przecierać szmatką.

Ostatnim istotnym elementem wzorniczym jest wysepka z aparatami. Pomimo że sam telefon jest smukły, ma grubość 8,18 mm, to nie wystaje ona znacząco ponad powierzchnię tylnej ścianki. Obiektywy rozmieszczono podobnie jak w realme 9 Pro+, ale charakterystyczne jest tu zastosowanie podwójnej lampy LED, którą wykorzystuje bardzo oryginalny aparat makro. Ale o tym później.

Dobrze wyważona konstrukcja, stereo też jest

Przy ogólnym trendzie, polegającym na produkowaniu telefonów z ekranami około 6,5 calowej przekątnej, drobne odstępstwa nie sprawią, że dany model telefonu wyda się nam szczególnie duży.

Mimo to, realme GT 2 Pro należy zaliczyć do dużych konstrukcji, które jednocześnie wygodnie da się obsługiwać jedną ręką. Bryła telefonu jest bardzo dobrze wyważona, a jeśli komukolwiek nie spodoba się materiał tylnej ścianki lub dotyk krawędzi, może skorzystać z dołączonej do zestawu ciemnoszarej osłonki. Z początku wydawała mi się ona tandetna, z czasem jednak doceniłem ją.



Głośnik na dolnej krawędzi obudowy



Głośnik-słuchawka na górnej krawędzi obudowy

realme GT 2 Pro oferuje głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos i HiRes, choć trochę szkoda, że, podobnie jak w realme 9 Pro+, rolę drugiego głośnika spełnia słuchawka. Brzmienie oceniam bardzo pozytywnie (jak na telefon przestrzeń dźwiękowa jest bogata), dobrze że nawet przy maksymalnej głośności „nie słyszę muzyki w dłoni”. Choć z tego powodu też niskie tony nie są tak silne jak mogły by być.

Tego brak, ale to cecha każdego flagowca

W realme GT 2 Pro nie znajdziemy slotu na karty microSD, a jedynie dwustronny slot kart nanoSIM na dolnej krawędzi. Brak też portu minijack dla słuchawek. W zestawie nie znalazłem też przejściówki minijack - USB typu C.

Część użytkowników, szczególnie tych, którym zależy na bezpieczeństwie narzędzia do rozpoznawania twarzy, zmartwi tylko pojedynczy obiektyw aparatu w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Wydajność realme GT 2 Pro, czyli telefon do bicia rekordów w benchmarkach

realme GT 2 Pro wyposażono w chipset Snapdragon 8 Gen 1, czyli najszybszy układ tego producenta. Nie jest to jedyny telefon z takim układem, podobnie wyceniona, a już dostępna w sprzedaży jest Motorola edge 30 Pro. Z chipsetem w testowanym przez nas egzemplarzu współpracuje 12 GB RAM LPDDR5 oraz 256 GB pamięci masowej UFS 3.1. Taki zestaw aż prosi się o rekordowe wyniki w testach i istotnie tak jest.

5.8 Wyniki benchmarków 3DMark Unlimited 64012 GFXBench T-Rex 60 kl/s GFXBench Manhattan 60 JetStream 132 AnTuTu 8 829193 GFXBench T-Rex Offscreen 405 kl/s 8.4 Parametry telefonu Taktowanie CPU 3000 MHz Pamięć RAM 12288 MB Przekątna ekranu 6.7 cale/cali Rozdzielczość w pionie 3216 px Waga 189 g 6.0 Bateria Bateria - internet 1100 min. Bateria - filmy 1077 min. 9.8 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.7 Jakość zdjęć 5.6 Jakość wykonania 5.9

Rekordy to jednak w tym przypadku trochę sztuka dla sztuki, bo różnica np. w Antutu o 100 tysięcy punktów przy tak dużej wydajności kompletnie nie wpłynie na szybkość pracy, którą my jako użytkownicy osiągniemy. Tak jak w realme GT, także i tutaj dostajemy tryb GT pracy, którego działanie w tym przypadku polega bardziej na optymalizacji, czyli maksymalnie długiemu utrzymaniu wysokiej wydajności. I tak jak poprzednio, to tryb, po który należy sięgać w wyjątkowych sytuacjach.

Pracujący realme GT 2 Pro lubi ciepło, ale wcale mi to nie przeszkadza

Telefon zauważalnie nagrzewa się podczas intensywnego użytkowania, ale nawet przy długotrwałym korzystaniu przy przeciętnym obciążeniu dłoń odczuje w pewnym momencie delikatne ciepełko. Nagrzewanie się nie jest jednak powodem do obaw, bo ani razu nie udało mi się telefonu przegrzać przy testach obciążeniowych. Poza tym ewentualna ciepłota nie powoduje jakiegokolwiek dyskomfortu.

Odpowiedzią na pytanie dlaczego, może być rozwiązanie systemu chłodzenia, który w realme GT 2 Pro wykorzystuje radiator o bardzo dużej powierzchni czynnej (ponad dwa razy większej niż w modelu GT), a także dodatkowe elementy poprawiające odprowadzanie ciepła, jak komora parowa, grafen czy żel diamentowy.

Choć wyniki w benchmarkach skomentowane tekstem „Twój telefon lepszy niż 91% pozostałych” napawają dumą, trzeba pamiętać, że tak szczytowa wydajność nie jest zapewniana w nieskończoność. To bardziej osiągi doraźne potrzebne w sytuacjach, gdy istotnie potrzebuje tego oprogramowanie. Przy zwykłym scenariuszu użytkowania nawet spadek wydajności o ponad 30% nie wpłynie znacząco na doświadczenie użytkownika.

Tak zwykle się nie stanie, ale jeśli obciążymy realme GT 2 ponad miarę, to trzeba się liczyć z takim zachowaniem telefonu. Dla przykładu, wynik testu obciążeniowego 3D Mark Wild Life, który pokazuje jak szybko i znacząco spada wydajność.

realme GT 2 Pro ładuje się do pełna w około 35 minut

Tak informuje producent i tak w istocie jest w praktyce. Oczywiście warto, by telefon nie był w pełni rozładowany, ale miał przynajmniej te 5% na wskaźniku energii w akumulatorze. Wtedy ładowanie do pełna trwa 33 minuty, jak podaje producent. Po 3 minutach telefon będzie naładowany już w 15 %, a po 15 minutach w 66 %.



65W ładowarka SuperDart znana jest nam już od dawna, ale wciąż nie przestaje zadziwiać swoją wydajnością

Szybkie ładowanie zapewnia ładowarka SuperDart 65W, którą znajdziemy w zestawie, a także niezależnie ładowanie dwóch ogniw 2500 mAh, które łącznie dają pojemność 5000 mAh. Tę samą ładowarkę znajdziemy także w realme GT, dlatego komfort ładowania nie wzrasta szczególnie mocno, choć tam pojemność akumulatora jest o 500 mAh mniejsza.

A rozładowuje się w… ? Z jednej strony jest dobrze, z drugiej nienajlepiej

Odpowiedź na to pytanie zależy od sposobu w jaki będziemy użytkować telefon. W testowanym egzemplarzu najbardziej przeszkadzało mi szybsze niż się spodziewałem rozładowywanie akumulatora w czasie braku aktywności.

To sprawia, że telefon pozostawiony sam sobie po dwóch dniach będzie miał znacznie mniejszy zapas energii i warto przed użyciem go podładować. To rozładowywanie się to największy problem z jakim spotkałem się podczas testów. Liczę, że rozwiązany będzie przez aktualizacje oprogramowania wewnętrznego, gdyż realme GT 2 Pro w takich scenariuszach jak oglądanie wideo czy przeglądanie internetu zapewnia świetne czasy pracy.



Dwa skrajne przypadki, gdy SOT osiągnął jedną z najwyższych wartości, jedną z niższych

Pomijając to rozładowywanie się, które de facto nie zdarzało się przy każdym cyklu użytkowania, realme GT 2 Pro pracował przez około 1,5 dnia, a przy intensywnym użytkowaniu, do którego zalicza się fotografowanie, wytrzymywał od rana do wieczora. Czas SOT to około 6 do 7 godzin (znacznie mniej, jeśli korzystamy z telefonu sporadycznie, raz dziennie, a akumulator w tle się rozładowuje). Przy ciągłym fotografowaniu i filmowaniu, szczególnie w 8K, SOT także będzie krótszy, około 4 godzin.

Bez dobrego ekranu ani rusz. A ten w realme GT 2 Pro jest bardzo dobry

Specyfikacja wyświetlacza realme GT 2 to:

technologia LPTO2 AMOLED

odświeżanie: 120 Hz (dynamiczna regulacja 1 - 120 Hz)

przekątna: 6,7 cala

rozdzielczość: 3216 x 1440 pikseli (525 ppi)

rozpoznawanie dotyku: 1000 Hz

jasność maksymalna: 1400 nit (10240 poziomów jasności)

kolory: klasy 1B (miliard odcieni), 100% gamy DCI-P3, precyzja 0,5 JCND (błąd poniżej percepcji ludzkiego oka)

Producent deklaruje maksymalną jasność ekranu 1400 nit. Przy zastosowaniu automatyki dostosowania jasności udało mi się uzyskać jasność około 1200 nit, co również jest bardzo dobrym wynikiem. Poza tym jasność wyświetlacza przy wyłączonej automatyce zależy od wybranego trybu wyświetlania kolorów.

minimalna jasność bieli: 1,9 nit

maksymalna jasność bieli (tryb Żywy): 546 nit

maksymalna jasność bieli (tryb Naturalny): 500 nit

maksymalna jasność bieli (tryb Pro/Olśniewający): 650 nit

W każdym przypadku są to wyniki bardzo dobre i pozwalające na komfortową pracę nawet przy mocnym oświetleniu w otoczeniu.

Przez większość czasu korzystałem z dynamicznej regulacji odświeżania ekranu. Oznaczało to 120 Hz w każdej sytuacji gdy następowała interakcja z interfejsem czy też przewijaniem stron przeglądarce. Podczas wyświetlania obrazów czy też przeglądania witryn internetowych odświeżanie spadało natychmiast do 10 Hz (czasem podskakiwało do 30 Hz, gdy następowało odświeżenie zawartości). W przeglądarce wideo odświeżanie dostosowane jest do klatkażu filmu. Co ciekawe, w moim egzemplarzu realme GT 2 Pro ustawienia nie automatyczne również działały jako automatyka, jedynie z ograniczeniem maksymalnej częstotliwości.

Ekran realme 2 GT Pro zgodnie z zapowiedzią bardzo dobrze radzi sobie z precyzyjnym wyświetlaniem barw, także w przypadku tak szerokich przestrzeni jak DCI-P3. Tradycyjnie w ustawieniach ekranu mamy do wyboru kilka opcji, które wpływają na gamut i intensywność barw.

Kolory można także dostosować według własnych preferencji, zmniejszając intensywność wybranej ze składowych barw RGB w wynikowym obrazie. Służy temu funkcja Ulepszanie wyświetlania kolorów. Można też zrobić sobie test, który pokaże jaki sposób wyświetlania poszczególnych barw jest dla nas najbardziej komfortowy.

NFC, które działa z każdej strony i podobno wydajny układ anten

Nie wszystkie aspekty tej technologii możemy tutaj sprawdzić. Na pewno NFC, tak jak zapowiedziano, działa skutecznie niezależnie od tego jak przyłożymy telefon do czytnika. Co do komunikacji Wi-Fi i komórkowej to mogę powiedzieć tylko tyle, że nie zauważyłem żadnych problemów z zasięgiem w miejscach, w których, w przypadku innych telefonów, zdarzało się mieć problemy z dobrym połączeniem.



realme GT 2 Pro wyposażono w 12 anten

Oprogramowanie to mocna strona realme GT 2 Pro, ale takie już jest realme 3 UI

realme GT 2 Pro ma zainstalowany Android 12, który pracuje z nakładką realme 3 UI. Jej ergonomia jest identyczna jak w przypadku realme 9 Pro+, choć liczba opcji ze względu na lepszą konfigurację sprzętową będzie większa. System operacyjny i preinstalowane narzędzia zajmują 24,5 GB miejsca w pamięci telefonu.



Domyślna tapeta dopasowana jest do kolorystyki tylnej ścianki telefonu

Funkcje realme GT 2 Pro, o których warto pamiętać

Lista ustawień dostępnych w oprogramowaniu realme GT 2 Pro jest bardzo duża, ale kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Jest to:

podświetlanie krawędzi jako sygnalizacja wiadomości

Android auto, czyli udostępnianie telefonu na ekranie pojazdu

Sen adaptacyjny, czyli brak usypiania ekranu, gdy się na niego patrzymy

gesty przy wyłączonym ekranie, predefiniowane i możliwe do skonfigurowania

inteligentny pasek boczny i tryb jednoręczny

zwiększanie ostrości treści wideo o niskiej rozdzielczości, korekta kolorów i upłynnianie ruchu (wspierane technologią MEMS)



Z PC Connect kopiowanie nawet dużych partii plików z telefonu jest bajecznie proste i szybkie

PC Connect, czyli wygodne zarządzanie zawartością telefonu z poziomu komputera, w tym funkcja przeciągnij i upuść

laboratorium realme, czyli pomiar tętna czytnikiem linii papilarnych, pigułka na sen (oprogramowanie wspomagające higienę użytkowania telefonu) i podwójne audio (jednoczesne odtwarzanie na głośniku przewodowym i bezprzewodowym)

Oprogramowanie aparatu realme GT 2 Pro to już klasyka

Aplikacja aparat w realme GT 2 Pro jest identyczna jak w realme 9 Pro+, więc kieruję do jej opisu, a tutaj wymienię tylko te funkcje, które wyróżniają testowany model. Są to:

tryb RAW+ w trybie fotografowania Ekspert, zapis podobnie jak w RAW w formacie DNG, ale o zwiększonej dynamice

ultraszeroki kąt widzenia aparatu 150 stopni, z opcją zdjęć w trybie rybiego oka

aparat makro o funkcji mikroskopu, który zapewnia 20 lub 40 krotne powiększenie obrazu (powiększenie to stosunek rozmiaru rzeczywistego obiektu do rozmiaru na wyświetlaczu)

wideo 8K/24p

zdjęcie 3D, które sprowadza się do przetworzenia fotografii do krótkiego wideo z jednym z czterech typów prowadzenia kamery (Hitchcock, Wir Tango i Łuk), podobne funkcje pamiętacie być może z telefonów Xiaomi serii 11

Co ciekawe, w trybie Ulica zabrakło funkcji automatyki fotografowania z długim czasem naświetlania (efekty takie jak malowanie światłem). Przypuszczam, że pojawią się one niebawem wraz z kolejną aktualizacją oprogramowania.

Układ trybów w pasku wyboru lub menu Więcej można sobie dowolnie dostosować. Jedynie tryb Wideo i Zdjęcie mają zablokowaną na stałe pozycję.



Oprogramowanie aparatu realme GT 2 Pro zarządza trzema aparatami na tylnej ściance, tym o ultraszerokim polu widzenia (dolne z dwóch dużych oczek obiektywu), standardowym i mikroskopem (najmniejsze oczko)



A także przednim aparatem do zdjęć typu selfie

Ultraszeroki kąt jest naprawdę utraszeroki i działa wyśmienicie

realme GT 2 Pro szczyci się podobno najszerszym z szerokich kątów w smartfonach. Dotychczas rekordzistą był LG G5, który oferował 135 stopniowe pole widzenia. Tutaj mamy nawet 150 stopni, ale ultraszeroki kąt można uzyskać na dwa sposoby.

fotografując z ustawieniem ultraszerokiego zoomu w trybie Zdjęcie, Ultranight, Ekspert, Ulica, to niejako tryb ultraszeroki z korektą zniekształceń

fotografując w trybie 150 stopni wybranym z menu Więcej, tam można zdecydować się na tryb ultraszeroki bez korekty zniekształceń lub efekt rybiego oka

Dzięki takiemu podziałowi można liczyć na zdjęcia, które nie są zniekształcone w tych sytuacjach, gdy nie jest to wskazane, albo ze zniekształceniami, ale ekstremalnie szerokim polem widzenia.

Co najważniejsze, ultraszeroki kąt nie jest tu tylko wabikiem i bajerem bez znaczenia. Od czasów Huawei P40 Pro, prawie żaden telefon nie zachęcił mnie do fotografowania w ten sposób częściej niż tylko okazjonalnie.



Ultraszeroki kąt 150 stopni pozwala spojrzeć się na zwykłe rzeczy z innej perspektywy



Ultraszeroki kąt bez zniekształceń kadru na brzegach i ultraszeroki kąt z nieskorygowaną perspektywą

realme GT 2 Pro brakuje trochę do osiągnięć Huawei pod względem jakości obrazu, ale i tak jest bardzo dobrze. A biorąc pod uwagę zdjęcia w trybie 150 stopni, wręcz doskonale. Brawa dla realme i przykład dla innych, że można ultraszeroki kąt zrobić bardzo dobrze i nie trzeba być Huawei czy Samsungiem.

Po użyciu mikroskopu można mieć koszmary

Powyższe brzmi jak krytyka, w rzeczywistości jest pochwałą aparatu, którego jedynym przeznaczeniem jest wykonywanie zdjęć z bardzo dużym powiększeniem motywu. Powiększenie może wynieść 20 lub 40 razy i dlatego też związany z tym aparatem tryb nazwano mikroskop.

Choć sam aparat ma obiektyw o jasności f/3.3 i 2 Mpix rozdzielczość, to niech Was nie zwiodą te parametry, które są podobne jak w aparatach makro wykonujących ostre zdjęcia tylko z odległości 4 cm. Co prawda, i ten aparat nie ma AF, a przez to nie zapewni nam tak dużej swobody doboru kadru jak np. w Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ale też inne jest jego przeznaczenie.

By wykonać ostre zdjęcie, trzeba zbliżyć się do motywu na kilka mm. Doświetlenie kadru zapewniają dwa LEDy umieszczone symetrycznie wokół obiektywu aparatu. Czy jest ono dobre zależy w dużym stopniu od tego co fotografujemy. Można też pokusić się o doświetlenie z dołu, tak jak w prawdziwym mikroskopie.

Gdy już zbliżymy się odpowiednio, uzyskamy takie efekty jak na załączonych zdjęciach. Ze względu na specyfikę fotografowania, musimy ograniczać się do motywów statycznych lub mało płochliwych. I to jest koszt super zbliżeń, zwykłego makro z dość szerokim polem widzenia tutaj nie uzyskamy.



Muszka z gatunku drozofila, mikrus z jakimi spotykamy się w domach



Wróg każdej kuchni, czyli mol spożywczy



Piksele ekranu realme 9 Pro+

Aparat z funkcją mikroskopu to drugi z wabików realme GT 2 Pro, po raz kolejny podany w bardzo dobry sposób, lecz nie jest to funkcja dla każdego. Z początku każdy się nią zachwyci, na dłuższą metę doceni ją węższa grupa odbiorców niż w sytuacji, gdyby był to bardzo dobry aparat makro z AF.

Fotografowanie realme GT 2 Pro głównym aparatem. Bardzo dobrze, ale i tak czekam na aktualizację

Oglądając zdjęcia z realme GT 2 Pro, nabrałem jeszcze większego uznania dla tego na co pozwala nam realme 9 Pro+. Być może byłem dla niego nawet zbyt krytyczny, lecz trzeba też zwrócić uwagę na inne podejście realme do zapisu zdjęć z flagowca w porównaniu ze średniakiem.



Przykłady zdjęć wykonanych w wymagających okolicznościach. Zachód słońca oraz nocna scena na tarasie

Fotografie z realme 9 Pro+ były mocno wyostrzone, w przypadku realme GT 2 Pro mamy do czynienia z czymś odwrotnym. Po powiększeniu kontury motywów prezentują się miękko, czasem zbyt miękko jak na mój gust. Również funkcja AI działa mniej agresywnie, mówiąc inaczej nie wywołuje efektu WOW jak w Realme 9 Pro+. To może zmienić się po aktualizacji oprogramowania, która powinna pojawić się niebawem.

Niemniej efekty fotografowania głównym aparatem, w którym ponownie w roli głównej jest sensor Sony IMX 766, są bardzo dobre, zarówno za dnia, jak i o zmroku lub nocą. Również zoom hybrydowy jest tu wartościowym dodatkiem, choć w żaden sposób nie rekompensuje braku prawdziwego teleobiektywu.



Zdjęcia z zoomem optycznym x1 i hybrydowym x2

O ile Realme GT mimo dobrych osiągów foto-wideo nie mógł rywalizować jakością zdjęć i filmów z czołówką flagowców, o tyle Realme GT 2 Pro dystans ten znacząco zmniejszył, choć mógł zrobić to w jeszcze większym stopniu. Za to w pewnych aspektach jak ultraszeroki kąt Realme GT 2 Pro zaoferował coś unikalnego.



Zdjęcie bez efektu rozmycia i z rozmyciem w trybie Portret

W przypadku realme GT 2 Pro cieszy fakt, że dodatkowe funkcje, jak Portret, działają skutecznie, a nie są jedynie pogonią za efektem z lustrzanki. Mam tu na myśli dokładność wycięcia motywu z tła i faktyczne odwzorowanie głębi pola. Tryb Portret w głównym aparacie zresztą nadaje się nie tylko do fotografowania sylwetek ludzi (brak mi tu opcji zbliżenia, domyślny kąt jest zbyt szeroki dla ujęć typu popiersie), ale też innych obiektów. To dobrze, bo w oprogramowaniu brak trybu Przesłona dla zdjęć martwej natury z rozmytym tłem.

Kamera przednia jest niczego sobie. Bardzo ją sobie chwalę

Rozdzielczość sensora przedniego aparatu w realme GT 2 Pro to 32 Mpix i aż dziwi mnie, że wśród rozdzielczości wideo dostępne jest jedynie 1080/30p, a brak 4K. Byłby to znakomity dodatek do bardzo dobrej jakości zdjęć selfie. Zarówno tych, które wykonamy za dnia, jak i tych, które zrobione zostały w mrocznym pomieszczeniu i to w trybie portretowym.



Dobre rozmycie tła w takich sytuacjach jak na zdjęciu jest mile widziane

Tak jak w wielu innych telefonach, zdjęcia z przedniej kamery są zapisywane bez łączenia pikseli, co wpływa na ich duży rozmiar w pikselach. Ma to swoją zaletę, gdy chcemy zdjęcia udostępniać w serwisie, który domyślnie zmniejsza rozmiar fotografii. Nadmiar pikseli zapewnia dobrą jakość także po przeskalowaniu w dół.

Filmowanie realme GT 2 Pro w praktyce

W testowanym telefonie po raz pierwszy dostaliśmy rozdzielczość wideo 8K, ale, bądźmy szczerzy, wciąż będzie z niej korzystać stosunkowo niewielka liczba użytkowników. Znacznie bardziej interesujący jest fakt, że 4K dostępne jest w obu aparatach, zwykłym i ultraszerokokątnym. Nie ma opcji filmowania przy 150 stopniowym polu widzenia, ale moim zdaniem nie jest to ograniczenie sprzętowe, a związane z komfortem oglądania takich nagrań.

Na początek porównanie wideo 4K z ultraszerokiego, standardowego (szerokiego kąta) i na zoomie 2x. Reszta przykładów poniżej.

Tryb Film w odróżnieniu od Wideo oferuje jedynie rozdzielczość 4K/30p, za to pozwala na dowolne regulowanie ekspozycją i temperaturą barwową, a także umożliwia zapis z profilem Log (odtworzenie i edycja wymaga odpowiedniego oprogramowania).

Można też filmować w trybie mikroskopu, ale utrzymanie ostrości jest kłopotliwe.

Możliwości filmowe realme GT 2 Pro w przypadku tylnych aparatów są następujące:

rozdzielczość 8K działa przy 24 kl/s i trzeba liczyć się z mocnym przycięciem kadru

w rozdzielczości 4K mamy 60 i 30 kl/s dla zoom x1 i większych, dla ultraszerokiego kąta tylko 30 kl/s

w rozdzielczości FullHD mamy 60 i 30 kl/s przy każdym polu widzenia

funkcja doświetlania kadru z pomocą AI działa w rozdzielczości FullHD i HD, a opcja rozmywania tła wyłącznie w rozdzielczości HD

w trybie Wideo elektroniczna stabilizacja obrazu jest włączona jako Superstabilizacja na stałe (dotyczy to także przedniego aparatu), a wyłączyć można ją jedynie korzystając z trybu Film w menu Więcej.

opcja włączania/wyłączania HDR dla wideo dostępna jest tylko w trybie Film

Filmy 4K, w porównaniu do nagrań FullHD, wyróżnia nie tylko zauważalnie większa detaliczność, ale również soczyste barwy o ciepłych odcieniach niebieskich kolorów. Nagrania niższej rozdzielczości sprawiają wrażenie mocno odsyconych. Dotyczy to zarówno filmów z głównego aparatu, jak i ultraszerokokątnego. Co ważne, aparat ultraszerokokątny zapewnia wideo 4K o tej samej (wysokiej) jakości co aparat zwykły, co w jeszcze większym stopniu zachęca do jego częstego użytkowania.

I to już prawie koniec. Ostateczna opinia na temat realme GT 2 Pro

realme GT 2 Pro wpada w segment flagowych telefonów w cenie około 3500 - 4000 złotych. Dokładna jego cena to 3799 złotych. Jeśli chcemy oszczędzić, możemy zamiast wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej kupić wariant z 8/128 GB, który również będzie działał super wydajnie, a kosztuje 3499 złotych. Tylko czy skórka będzie w tym przypadku warta wyprawki.

W tytule nazwałem realme GT 2 Pro smartfonem, który „ma oczy szeroko otwarte i niczego się nie boi”. I to jest dobre podsumowanie moich doświadczeń z tym telefonem. Przywrócił on już nieco zapomnianą przeze mnie radość z fotografowania na ultraszerokim kącie, dał sporo zabawy przy robieniu zdjęć mikroskopem, a potem zadawaniu pytań „co widać na tym zdjęciu”.

realme GT 2 Pro ma w sobie to coś, co trudno nazwać słowami, a co sprawi, że go polubisz

Okazał się także telefonem, który mogę spokojnie użyć w każdym spodziewanym przeze mnie scenariuszu. No w prawie każdym, bo teleobiektywu mi brakowało, a w cenie w jakiej dostaniemy realme GT 2 Pro można kupić telefony z takim aparatem. Ale też bez takiego dobrego ultraszerokiego kąta widzenia.

Najwięcej wątpliwości mam w związku z nienajlepiej zoptymalizowaną obsługą baterii podczas braku aktywności. To może być wada, której nie sposób przemilczeć, ale też problem do szybkiego wyeliminowania zmianami w oprogramowaniu. Bo jednocześnie sam telefon oferował czas pracy podobny jak poprzednik i nie gorszy niż konkurencja, przy założeniu, że nie będzie leżał całymi dniami w szufladzie.



realme GT 2 Pro w dodatkowej osłonce

Za to o wyświetlaczu, wbudowanym nagłośnieniu, pracy bezprzewodowej, szybkości czytnika linii papilarnych, jak i wydajności oraz wygodzie pracy, czyli tych elementach, które decydują o komforcie użytkowania telefonu, mogę wypowiedzieć się w samych superlatywach.

Przypadł mi do gustu także oryginalny sposób i materiał, z którego wykonano tylną ściankę. I nie dlatego, że jestem ekofanem, ale po prostu to miła odmiana po szklanych i metalowych, a nawet ekoskórzanych materiałach.

realme GT nazwaliśmy Xiaomi killerem. Czy można podobnie nazwać realme GT 2 Pro? Tak, choć tym razem mocno odczuje to nasza kieszeń. Poza tym w świetle zbliżającej się premiery Xiaomi 12 w Polsce, a także za sprawą pojawienia się na rynku podobnie wycenionej Motoroli edge 30 Pro w wersji z piórkiem, opinię o wyższości jednej tegorocznej serii telefonów nad drugą warto odłożyć w czasie.

realme GT 2 Pro rozliczyłem dokładnie z zalet i wad. Choć lista tych drugich nie jest krótka, smartfon i tak zasłużył na wyróżnienie pod kilkoma względami.

Czy poleciłbym realme GT 2 Pro dzisiejszemu posiadaczowi realme GT?

Z porównania wiecie już, że trudno polecać realme GT 2, bo jest on raczej uzupełnieniem serii, tak by każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego cenowo dla siebie w ofercie na 2022 rok. Natomiast realme GT 2 Pro poleciłbym od razu osobom, które są skłonne zapłacić za urządzenie pod każdym względem lepsze niż poprzednik. I to zapłacić sporo więcej, bo prawie dwa razy.

Natomiast jeśli nie goni Was tak bardzo do zmiany telefonu co rok, to sądzę, że warto wstrzymać się na razie z decyzją zakupową. realme GT 2 Pro jest pod każdym względem lepszy od realme GT, ale przy dzisiejszym zaawansowaniu telefonów nie jest to różnica kosmiczna. Choć, kto wie, może znajdą się osoby, które będą odmiennego zdania.

Opinia o realme GT 2 Pro [256 GB] Plusy świetna jakość wykonania,

oryginalne wykończenie tylnej ścianki w wersji „papierowej”,

smukła obudowa, wąskie ramki wyświetlacza,

topowa wydajność chipsetu Snapdragon 8 Gen 1,

wydajny system i nakładka Realme UI 3 (Android 12),

bardzo dobry i jasny ekran AMOLED,

dynamiczne odświeżanie 1 - 120 Hz,

bardzo dobre, choć nie topowe, brzmienie stereo,

rozsądny czas pracy do 1,5 dnia,

szybkie ładowanie 65 W, w 33 minuty do 100%,

szybki czytnik linii papilarnych, zintegrowana funkcja pomiaru pulsu,

sporo ustawień poprawiających wyświetlany obraz, upłynniacz, HDR,

oryginalny aparat z funkcją mikroskopu o powiększeniu 40x,

bardzo dobry aparat z ultraszerokim polem widzenia 150 stopni,

aparat główny bardzo dobrze radzi sobie za dnia jak i nocą,

wideo 8K,

bardzo dobre wideo 4K dla ultraszerokiego kąta i głównego aparatu,

wygodne kopiowanie plików poprzez aplikację PC Connect,

głośniki stereo z Dolby Atmos,

NFC reaguje na połączenie od tyłu i przodu obudowy,

dobra obsługa 5G,

obsługa HDR i profilu Log w trybie Film,

uniwersalność zastosowań, które można postawić przed tym telefonem, Minusy nie ma slotu na karty microSD,

mikroskop może po pewnym czasie się znudzić,

brak teleobiektywu, dostępnego w danym segmencie cenowym,

brak portu minijack 3.5 mm choć poprzednia generacja telefonu go miała,

brak funkcji zdalnego pulpitu, choć konkurencja takowy oferuje,

słabo zoptymalizowane oszczędzanie energii gdy telefon jest uśpiony,

mimo wszystko mile widziana aktualizacja oprogramowania aparatu,

nie ma ładowania indukcyjnego.

Ocena realme GT 2 Pro 94% 4.7/5