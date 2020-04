Red Dead Redemption 2 to jedna z najgorętszych gier ostatnich lat i chociaż nie jest już największą nowością, wciąż kosztuje sporo. Abonenci Xbox Game Pass mogą się w tym momencie zacząć się uśmiechać.

Xbox Game Pass zyska Red Dead Redemption 2

Microsoft podał dziś naprawdę gorącą informacje. Okazuje się, że już wkrótce katalog Xbox Game Pass zostanie rozszerzy właśnie o Red Dead Redemption 2. Hit przygotowany przez studio Rockstar Games trafi do abonamentu Xbox Game Pass na konsole już 7 maja.

Nieprzypadkowo zaakcentowaliśmy konsole, Red Dead Redemption 2 nie zostanie bowiem udostępniony dla tych, którzy opłacają abonament w wersji PC. Gdybyście właśnie zainteresowali Xbox Game Pass na Xbox One to warto przypomnieć, że koszt wynosi tu 40 złotych miesięcznie.

Trudno znaleźć gracza, który nie wiedziałby, o jakim tytule mowa. Red Dead Redemption 2 to jedna z najlepiej ocenianych gier w historii. Średnia recenzji wersji na Xbox One wynosi na metacritic aż 97%. Gdyby jednak znalazł się ktoś chcący dowiedzieć się więcej, zapraszamy do naszej recenzji.

Red Dead Redemption 2. May 7. pic.twitter.com/9takJL7Wa1 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) April 23, 2020

Jest też druga wiadomość, z Xbox Game Pass zniknie GTA 5

Niestety jednocześnie trzeba wspomnieć o informacji, która brzmi zdecydowanie mniej przyjemnie. Katalog Xbox Game Pass jedne gry zyskuje, inne traci.

Rozbuduje się teraz o bardzo smakowity kątek w postaci Red Dead Redemption 2, ale inny taki ma stracić. Tego samego dnia, a więc 7 maja z oferty zniknie Grand Theft Auto V.

Źródło: @XboxGamePass

Warto zobaczyć również: