Aktualizacja Blood Money wprowadza do Red Dead Redemption 2 oraz Red Dead Online sporo nowości. Jak się okazuje, na PC można liczyć również na znaczącą poprawę wydajności.

DLSS poprawia wydajność Red Dead Redemption 2 i Red Dead Online o nawet 45%

Nie będziecie zaskoczeni jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia z branży gier, a tym bardziej jeśli posiadacie w swojej kolekcji Red Dead Redemption 2 czy Red Dead Online. Także na naszym łamach pisaliśmy, iż częścią aktualizacji Blood Money jest wprowadzenie obsługi technologii DLSS firmy NVIDIA. Spora część bawiących się przy wymienionych tytułach na PC liczyła tutaj na zauważalne korzyści i wygląda na to, że zawiedzionych nie będzie.

Gracze posiadający konfiguracje z kartami graficznymi GeForce RTX mogą spodziewać się wzrostu wydajności o nawet 45%, a odzyskane zasoby wykorzystać np. do aktywowania wcześniej zbyt obciążających opcji. To oczywiście najwyższy wynik, dokładne rezultaty zależą od sprzętu i ustawień.

NVIDIA chwali się tutaj, iż technologia DLSS pozwala cieszyć się posiadaczom wszystkich modeli GeForce RTX światem Red Dead Redemption 2 w rozdzielczości 1920x1080 pikseli i na maksymalnych ustawieniach przy ponad 60 klatkach na sekundę. W rozdzielczości 2560x1440 pikseli ponad 60 klatek na sekundę można uzyskać na kartach GeForce RTX 3060 Ti i lepszych, a w rozdzielczości 3840x2160 pikseli na GeForce RTX 3070 w górę.

Blood Money to nie tylko kwestie techniczne

Jak widać, DLSS okazuje się tutaj istotne, ale nie dotyczy wszystkich. W przeciwieństwie do innych nowości, jakie wprowadza do aktualizacja Blood Money. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to urozmaicać będą ją przede wszystkim nowe zadania - Przestępstwa i Okazje z fabularnym tłem, ale pojawia się też sporo dodatkowych przedmiotów.

Spędzacie jeszcze czas przy Red Dead Redemption 2 i Red Dead Online? A może zdecydujecie się na to właśnie teraz, po pojawieniu się omawianej aktualizacji?

