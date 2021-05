Gracze sympatyzujący z dopracowaną grafiką mogą śmiało sięgać po Red Dead Redemption 2. To żadna tajemnica, podobnie jak fakt, że na najwięcej można liczyć w tej kwestii na najwydajniejszych komputerach.

Red Dead Redemption 2 na PC z RTX 3090

Red Dead Redemption 2 nie jest już największą nowością, premiera tego tytułu odbyła się w 2018 roku na konsolach oraz 2019 roku na PC. Twórcy zadbali o to, aby prezentowała się nienagannie na każdej platformie i oprawą wizualną może zawstydzić niejedną nową grę. A gdyby komuś nie wystarczały standardy, ekipa Digital Dreams postanowiła przypomnieć jak wiele można wycisnąć z Red Dead Redemption 2 na PC.

Zwłaszcza jeśli podniesie się rozdzielczość do 8K i ustawi maksymalny poziom detali. Gdy dorzucić do tego jeszcze np. Reshade Ray Tracing efekty naprawdę potrafią robić wrażenie. Rzecz jasna potrzebny był do tego wydajny PC. Postawiono na konfigurację z procesorem AMD Ryzen 9 3900X, 32 GB pamięci RAM i kartą graficzną GeForce RTX 3090, której możliwości także pod kątem rozgrywki w 8K sprawdzaliśmy swojego czasu w naszych testach.

Sprzedaż Red Dead Redemption 2 powinna cieszyć Rockstar Games

Take-Two Interactive chwaliło się ostatnio swoimi wynikami finansowymi. Niejako tradycyjnie przyniosło to informacje dotyczące sprzedaży gier, jakie powstają pod skrzydłami tego koncernu, w tym tych od Rockstar Games. Pisaliśmy o wciąż nie przestającym zaskakiwać GTA 5, ale również seria Red Dead Redemption ma się świetnie.

Biorąc pod uwagę cały dorobek z nią związaną można mówić o ponad 60 mln sprzedanych egzemplarzy gier. Większą część wygenerowało, co nie jest zaskoczeniem, Red Dead Redemption 2, po które sięgnęło ponad 37 mln graczy.

Źródło: Digital Dreams