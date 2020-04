Redmi Band – wyczekiwana opaska fitness wreszcie ujrzała światło dzienne i może z miejsca stać się hitem wśród budżetowych gadżetów dla aktywnych.

Redmi Band to supertania opaska sportowa. Ile kosztuje i co ma nam do zaoferowania?

Redmi Band jest pierwszą opaską sportową tej marki, która niedawno została wyodrębniona od Xiaomi i kontynuuje jej wizję, polegającą na dostarczaniu urządzeń oferujących nieprzeciętnie duże możliwości za (czasem wręcz śmiesznie) małe pieniądze.

Kosztuje zaledwie 99 juanów, co przy prostym przeliczeniu daje niespełna 60 złotych – Redmi Band jest więc jedną z najtańszych opasek sportowych na rynku, a mimo to może pochwalić się na przykład kolorowym wyświetlaczem. Ten jest prostokątny i taka też jest jej konstrukcja (co wyraźnie odróżnia ją od Xiaomi Mi Band 4 i poprzedniczek). Ekran ma przekątną 1,08 cala.

Ma pulsometr i działa dwa tygodnie między ładowaniami – Redmi Band może się podobać

Oprócz aktualnej godziny na ekranie pojawią się też wyniki naszej aktywności. Opaska oferuje 5 trybów sportowych (w tym bieganie, jazda na rowerze i spacer). Ma nawet pulsometr, pozwalający śledzić tętno podczas ćwiczeń, jak i poza nimi. Monitoring snu to kolejna funkcja Redmi Band.

To, czego może brakować (choć niekoniecznie akurat Polakom), to moduł NFC. To zaś, na co warto zwrócić uwagę, szczególnie przy tej cenie, to aż 14-dniowy czas pracy od ładowania do ładowania. Do tego gadżet obsługuje ładowanie bezpośrednio przez USB, co jest praktycznym rozwiązaniem.

Do wyboru będą cztery wersje kolorystyczne: obok klasycznej czarnej, pojawią się niebieska, oliwkowozielona i pomarańczowa.

