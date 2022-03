Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro 5G to nowe smartfony chińskiego producenta debiutujące na naszym rynku. Pierwsi kupujący mogą spodziewać się niższej ceny.

Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro 5G tańsze o 100 zł

Xiaomi systematycznie kusi klientów promocjami, czasami również na nowe urządzenia. Takowymi są wspomniane smartfony Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro 5G, które przez 48 godzin można kupić rabatem. Nie jest on wprawdzie rekordowy, ale lepiej mieć 100 zł niż nie mieć, prawda? Oferta obowiązuje do 25 marca (do końca dnia, czyli do godziny 23:59) lub do wyczerpania zapasów (nie sprecyzowano tego, jak duże są).

Promocyjne ceny wynoszą:

Redmi Note 11 Pro 6 GB + 64 GB za 1399 złotych

Redmi Note 11 Pro 6 GB + 128 GB za 1499 złotych

Redmi Note 11 Pro 5G 6 GB + 128 GB za 1599 złotych

Redmi Note 11 Pro 5G 8 GB + 128 GB za 1699 złotych

Co oferują Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro 5G?

Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro 5G to dwa z czterech przedstawicieli tej serii, poza nimi na rynek trafiły jeszcze nieco mniej oferujące modele Redmi Note 11 i Redmi Note 11S. Tutaj, jak sugerują ceny, mamy do czynienia z przedstawicielami dość szeroko pojętej średniej półki.

Na temat Redmi Note 11 Pro wiemy już wszystko, kilka dni temu opublikowaliśmy jego recenzję, w której znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje i odpowiedź na pytanie, czy wartko zdecydować się na zakup. Redmi Note 11 Pro 5G jest do niego bardzo podobny. Różni się jedynie wsparciem dla sieci 5G, procesorem (Qualcomm Snapdragon 695 5G zamiast Mediatek Helio G96) i brakiem czwartego obiektywu w aparacie głównym, ale to tylko oczko 2 Mpix do zdjęć bokeh. Dokładne porównanie specyfikacji możecie sprawdzić w publikacji, jaką przedstawialiśmy przy okazji premiery.

Źródło: Xiaomi