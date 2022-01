Dobre podzespoły i przystępne ceny. Taką bardzo kuszącą wizytówkę Redmi Note 11 przedstawia sam producent. Czy trafnie?

Globalna premiera Redmi Note 11 za nami

Nikomu nie trzeba przedstawiać Xiaomi, powoli to samo można zacząć mówić o Redmi Note, bo to jedna z najpopularniejszych linii smartfonów nie tylko w ofercie tego producenta, ale również w ogóle. Wiedzieliśmy, że na dziś zaplanowano globalną premierę serii Redmi Note 11 i trzeba przyznać, że prezentacja była bardzo obfita.

Omawiano między innymi nową wersję nakładki MIUI (MIUI 13), ale najważniejsze wydaje się to, iż możemy nastawiać się na aż cztery nowe smartfony - Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S i Redmi Note 11. Z jednej strony bardzo do siebie podobne, z drugiej zauważalnie zróżnicowane.



Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro zauważalnie mocniejsze

Aby nieco uporządkować zapowiedziane nowości można podzielić je w pary. I jeśli to zrobimy to Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro powinny być razem z sugestią, że zostały przygotowane dla użytkowników oczekujących nieco więcej.

Z pewności nie wypada pominąć informacji na temat wyświetlacza, bo mowa o 6,67-calowy panelu AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 120 Hz i częstotliwości próbkowania dotyku do 360 Hz. Jak na tę półkę cenową jawi się to jako naprawdę dobre połączenie. Identyczna jest w przypadku tych modeli również bateria, ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 67W.

Redmi Note 11 Pro 5G i Redmi Note 11 Pro posiadają również bardzo zbliżone aparaty. Z tym samym obiektywem głównym 108 Mpix (sensor Samsung HM2 o rozmiarze 1/1,52 cala), obiektywem ultraszerokokątnym 8 Mpix i obiektywem makro 2 Mpix. Redmi Note 11 Pro dostał dodatkowo czujnik głębi 2 Mpix, który będzie pomagał osiągnąć efekt bokeh na zdjęciach portretowych.

Mimo podobnych zasobów pamięci, ważniejszą z różnic wydają się procesory. Redmi Note 11 Pro 5G jest napędzany przez Qualcomm Snapdragon 695, podczas gdy obudowa Redmi Note 11 Pro skrywa MediaTek Helio G96. Jak sugerują już same nazwy, tylko ten pierwszy posiada jednocześnie moduł do obsługi sieci 5G.

Specyfikacja smartfonów Redmi Note 11

Model Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11S Redmi Note 11 system operacyjny Android 11 z MIUI 13 ekran » 6,67"

» Full HD+

» AMOLED

» 120 Hz » 6,43"

» Full HD+

» AMOLED

» 90 Hz procesor Snapdragon 695 MediaTek Helio G96 Snapdragon 680 pamięć RAM 6 GB / 8 GB 4 GB / 6 GB pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB (UFS 2.2) + microSD aparat główny 108 + 8 + 2 Mpix 108 + 8 + 2 + 2 Mpix 50 + 8 + 2 + 2 Mpix aparat przedni 16 Mpix 13 Mpix łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, NFC, 5G Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac, NFC akumulator 5000 mAh, ładowanie 67W 5000 mAh, ładowanie 33W dodatkowe cechy głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, dual SIM wymiary 164,19 mm x 76,1 mm x 8,12 mm 159,87 mm x 73,87 mm x 8,09 mm

Redmi Note 11S i Redmi Note 11 są mniejsze i słabsze, ale też tańsze

Być może nie wadą, ale dla niektórych istotną zaletą przy Redmi Note 11S i Redmi Note 11 będzie fakt, iż posiadają mniejsze wyświetlacze. Konkretnie takie o przekątnych 6,43 cala. Ważne, że również tutaj mowa o technologii AMOLED, a i częstotliwości odświeżania 90 Hz nadal może się podobać.



Redmi Note 11

Redmi Note 11S ma przy tym ten sam procesor i aparat co omówiony wyżej Redmi Note 11 Pro. Nawet baterię o identycznej pojemności, ale już z ładowaniem o mocy 33W. Chociaż jak na ten budżet to i tak nieźle.

Redmi Note 11 jako jedyny posiada procesor Qualcomm Snapdragon 680, a zarazem mniejsze zasoby pamięci i skromniejszy aparat. Ten model faktycznie zasługuje na miano najsłabszego z całej stawki, co jednak przełoży się na ceny, a porównywać i tak będziemy go głównie do propozycji konkurencji.

Ceny smartfonów Redmi Note 11

Póki co mieliśmy do czynienia wyłącznie z globalną premierą, na polską musimy jeszcze chwilę poczekać. Wiadomo tyle, że wszystkie omówione smartfony pojawią się na naszym rynku. Nie można jednak powiedzieć, ile dokładnie będą kosztowały. Znamy jednak ceny w dolarach, a to daje pewne wskazówki.

Redmi Note 11 Pro 5G, 6+64 GB za 329 dolarów

Redmi Note 11 Pro 5G, 6+128 GB za 349 dolarów

Redmi Note 11 Pro 5G, 8+128 GB za 379 dolarów

Redmi Note 11 Pro, 6+64 GB za 299 dolarów

Redmi Note 11 Pro, 6+128 GB za 329 dolarów

Redmi Note 11 Pro, 8+128 GB za 349 dolarów

Redmi Note 11S, 6+64 GB za 249 dolarów

Redmi Note 11S, 6+128 GB za 279 dolarów

Redmi Note 11S, 8+128 GB za 299 dolarów

Redmi Note 11, 4+64 GB za 179 dolarów

Redmi Note 11, 4+128 GB za 199 dolarów

Redmi Note 11, 6+128 GB za 229 dolarów

Czy względem zeszłorocznych propozycji mamy do czynienia z efektem wow? Ośmielam się stwierdzić, że nie. Po testach będzie można powiedzieć więcej. Który z modeli zapowiada się według Was najbardziej interesująco?

Źródło: Xiaomi