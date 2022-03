Redmi Note 11 Pro to niedrogi telefon z dobrym aparatem, dużą baterią, bardzo szybkim ładowaniem i wyświetlaczem AMOLED 120 Hz. Działa szybko, nadaje się do gier, filmów oraz mediów społecznościowych. Czy Redmi Note 11 Pro jest lepszy od Redmi Note 10 Pro? Sprawdź w tej recenzji.

Redmi Note 11 Pro ma wiele zalet. Czy są też jakieś wady? Sprawdzam

Niedawno testowałem podstawową wersję Redmi Note 11, którą bardzo pozytywnie oceniłem w cenie do 1000 zł. Teraz przyszedł czas na test modelu Redmi Note 11 Pro, czyli telefonu za niecałe 1500 zł, który też mieści się w bardzo atrakcyjnym przedziale cenowym, często wybieranym w Polsce. Sprawdźmy jakie są zalety i wady tego telefonu i czy w ogóle warto go kupić.

Dla kogo jest Redmi Note 11 Pro?

Większość osób nie zmienia telefonu co rok, lecz raz na 2-3 lata, a nawet rzadziej. Dlatego uważam, że Redmi Note 11 Pro jest dla tych, którzy przesiadają się np. z Redmi Note 8 Pro (2019) lub z Redmi Note 9 Pro (2020). Względem tych smartfonów można odczuć duży krok do przodu, pod kilkoma względami. Zacznijmy od podobieństw i różnic między tymi telefonami.

Redmi Note 11 Pro czy Redmi Note 9 Pro? Różnice i podobieństwa

Zdjęcia: Nowszy model 11 Pro ma z tyłu aparat 108 Mpx z większym sensorem. Starsza wersja 9 Pro ma 64 Mpx. W trybie automatycznym pierwszy z nich pomniejsza zdjęcia aż 9-krotnie do 12 Mpx, a drugi pomniejsza 4-krotnie do 16 Mpx. Mogłoby się wydawać, że 12 jest gorsze niż 16, ale w praktyce 108 Mpx zmniejszone do 12 daje lepszą ostrość finalnego obrazu i mniejsze szumy. A to przekłada się na lepszą jakość zdjęć. Redmi Note 11 Pro spisuje się też lepiej wieczorem, dzięki zastosowaniu dopracowanego trybu nocnego. Aparaty ultraszerokokątne są w zasadzie takie same: 8 Mpx (118-119 stopni). O dziwo Redmi Note 9 Pro ma trochę lepszy aparat makro, do zdjęć z bardzo bliska (5 Mpx, a RN 11 Pro ma 2 Mpx). Realnie oba spisują się dość przeciętnie i są rzadko wykorzystywane przez użytkowników. Aparaty przednie są jednakowe, choć 11 Pro ma usprawnione przetwarzanie obrazu, więc selfiki mogą wyglądać lepiej.

Tutaj o dziwo Redmi Note 11 Pro jest gorszy od Redmi Note 9 Pro. Nowszy model nagrywa wideo Full HD 30 kl/s z tyłu i z przodu, a starszy nagrywa 4K 30 kl/s lub FHD 60 kl/s z tyłu i FHD 30 kl/s z przodu. Akumulator i ładowanie: Oba smartfony mają akumulatory o niemal identycznej pojemności (5000 i 5020 mAh). Różnią się jednak szybkością ładowania. Redmi Note 11 Pro ma ładowanie 67 W, a Redmi Note 9 Pro tylko 30 W. Realnie nowszy model ładuje się 2x szybciej, co z pewnością jest dużą zaletą. Czas pracy jest zbliżony.

Oba smartfony mają akumulatory o niemal identycznej pojemności (5000 i 5020 mAh). Różnią się jednak szybkością ładowania. Redmi Note 11 Pro ma ładowanie 67 W, a Redmi Note 9 Pro tylko 30 W. Realnie nowszy model ładuje się 2x szybciej, co z pewnością jest dużą zaletą. Czas pracy jest zbliżony. Technologia wyświetlacza: Nowszy Redmi Note 11 Pro ma wyświetlacz AMOLED, który ma o wiele atrakcyjniejsze kolory, znacznie wyższy kontrast, lepszą jasność i przede wszystkim prawdziwie czarną czerń. Redmi Note 9 Pro (i 8 Pro też) ma wyświetlacz LCD IPS, w których czerń jest szara, czyli gorsza. Filmy, zdjęcia, gry, a nawet materiały internetowe wyglądają lepiej w Redmi Note 11 Pro.

Nowszy Redmi Note 11 Pro ma wyświetlacz AMOLED, który ma o wiele atrakcyjniejsze kolory, znacznie wyższy kontrast, lepszą jasność i przede wszystkim prawdziwie czarną czerń. Redmi Note 9 Pro (i 8 Pro też) ma wyświetlacz LCD IPS, w których czerń jest szara, czyli gorsza. Filmy, zdjęcia, gry, a nawet materiały internetowe wyglądają lepiej w Redmi Note 11 Pro. Odświeżanie wyświetlacza: Redmi Note 11 Pro ma wyświetlacz 120 Hz, a Redmi Note 9 Pro ma 60 Hz. Wyjątkiem jest Redmi Note 9 Pro 5G, który też ma 120 Hz. Wyższe odświeżanie oznacza płynniejszy obraz zarówno w systemie, aplikacjach i grach. Jest to szczególnie widoczne podczas przewijania treści (np. w przeglądarce internetowej) oraz wyświetlania szybkich animacji. 120 Hz przekłada się też na mniejsze zmęczenie oczu podczas długiego używania telefonu.

Redmi Note 11 Pro ma wyświetlacz 120 Hz, a Redmi Note 9 Pro ma 60 Hz. Wyjątkiem jest Redmi Note 9 Pro 5G, który też ma 120 Hz. Wyższe odświeżanie oznacza płynniejszy obraz zarówno w systemie, aplikacjach i grach. Jest to szczególnie widoczne podczas przewijania treści (np. w przeglądarce internetowej) oraz wyświetlania szybkich animacji. 120 Hz przekłada się też na mniejsze zmęczenie oczu podczas długiego używania telefonu. Rozpoznawanie dotyku: Redmi Note 11 Pro wykrywa dotyk 360 razy na sekundę, a Redmi Note 9 Pro 120 razy na sekundę. Częstsze wykrywanie oznacza większą precyzję sterowania dotykowego w wymagających sytuacjach, na przykład podczas dynamicznego grania (strzelanki, zręcznościówki itp).

Redmi Note 11 Pro wykrywa dotyk 360 razy na sekundę, a Redmi Note 9 Pro 120 razy na sekundę. Częstsze wykrywanie oznacza większą precyzję sterowania dotykowego w wymagających sytuacjach, na przykład podczas dynamicznego grania (strzelanki, zręcznościówki itp). Rozmiar wyświetlacza: Oba telefony mają taką samą przekątną 6,67 cala, równie użyteczną powierzchnię dotykową i przedni aparat umieszczony w “dziurze”, a nie w notchu.

Oba telefony mają taką samą przekątną 6,67 cala, równie użyteczną powierzchnię dotykową i przedni aparat umieszczony w “dziurze”, a nie w notchu. Pamięć: Redmi Note 11 Pro ma pamięć masową UFS 2.2, a Redmi Note 9 Pro ma UFS 2.1. Nowsza wersja 2.2 oferuje szybszy zapis danych dzięki dodaniu technologii Write Booster. Może to oznaczać lepsze działanie niektórych aplikacji oraz szybsze kopiowanie danych. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to oba telefony mogą mieć 8 GB, ale na rynku polskim dostępne są wersje z maksymalnie 6 GB RAM. Wyjątkiem jest Redmi Note 11 Pro 5G, który faktycznie ma w Polsce 8 GB RAM. O dziwo ja do testu dostałem wersję bez 5G, ale z 8 GB RAM.

Redmi Note 11 Pro ma pamięć masową UFS 2.2, a Redmi Note 9 Pro ma UFS 2.1. Nowsza wersja 2.2 oferuje szybszy zapis danych dzięki dodaniu technologii Write Booster. Może to oznaczać lepsze działanie niektórych aplikacji oraz szybsze kopiowanie danych. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to oba telefony mogą mieć 8 GB, ale na rynku polskim dostępne są wersje z maksymalnie 6 GB RAM. Wyjątkiem jest Redmi Note 11 Pro 5G, który faktycznie ma w Polsce 8 GB RAM. O dziwo ja do testu dostałem wersję bez 5G, ale z 8 GB RAM. Procesor: Redmi Note 11 Pro ma MediaTek Helio G96, a Redmi Note 9 Pro ma Snapdragon 720G. MediaTek ma większą przepustowość pamięci i trochę wyższe taktowanie GPU. Snapdragon niekiedy zapewnia niższe zużycie energii, a jego ogólna wydajność jest bardzo zbliżona, w specyficznych sytuacjach nawet lepsza. Trochę inaczej sytuacja będzie wyglądała jeśli porównamy modele 11 Pro 5G i 9 Pro 5G (tutaj nowszy jest odczuwalnie lepszy).

Redmi Note 11 Pro ma MediaTek Helio G96, a Redmi Note 9 Pro ma Snapdragon 720G. MediaTek ma większą przepustowość pamięci i trochę wyższe taktowanie GPU. Snapdragon niekiedy zapewnia niższe zużycie energii, a jego ogólna wydajność jest bardzo zbliżona, w specyficznych sytuacjach nawet lepsza. Trochę inaczej sytuacja będzie wyglądała jeśli porównamy modele 11 Pro 5G i 9 Pro 5G (tutaj nowszy jest odczuwalnie lepszy). Karta microSD: RN 11 Pro ma slot microSD wspólny z kartą nano SIM. RN 9 Pro ma oddzielny slot microSD (takie rozwiązanie jest bardziej użyteczne).

RN 11 Pro ma slot microSD wspólny z kartą nano SIM. RN 9 Pro ma oddzielny slot microSD (takie rozwiązanie jest bardziej użyteczne). NFC: Oba telefony mają łączność zbliżeniową NFC, służącą np. do płatności w sklepach.

Oba telefony mają łączność zbliżeniową NFC, służącą np. do płatności w sklepach. Głośniki: RN 11 Pro ma dwa głośniki stereo, a RN 9 Pro ma jeden głośnik. Pierwszy z tych telefonów lepiej spisuje się podczas oglądania filmów na YouTube lub Netflix.

Przesiadka z Redmi Note 10 Pro na Redmi Note 11 Pro?

Moim zdaniem to nie ma sensu. Oba telefony mają wyświetlacze AMOLED 120 Hz, aparaty główne z tyłu 108 Mpx, przednie 16 Mpx, pamięci masowe UFS 2.2, podobne akumulatory oraz obudowy odporne na zachlapania (IP53). Nowszy 11 Pro ma szybsze ładowanie, a starszy 10 Pro ma nagrywanie wideo 4K i trochę wydajniejszy procesor Snapdragon 732G.

Okej, skoro już mamy ogólny pogląd na to jak prezentuje się najnowszy Redmi Note 11 Pro na tle dwóch poprzedników, to przejdźmy do opisu jego indywidualnych cech. Zacznijmy od wyświetlacza.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora MediaTek Helio G96 Taktowanie CPU 2050 MHz Pamięć RAM 6144 MB Pamięć wbudowana 128 GB Pojemność baterii 5000 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px Typ ekranu AMOLED Aparat i kamera Aparat tył 108 + 8 + 2 + 2 Mpx Aparat przód 16 Mpx Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 4G LTE Wi-Fi Wi-Fi 5 Technologie bezprzewodowe Bluetooth 5.1, NFC Dostępne złącza USB typu C, mini jack Slot karty micro SD tak System i funkcje System operacyjny Google Android 12 Klawiatura ekranowa

Obudowa i wyświetlacz

Deklarowana przekątna 6,67 cala liczona jest w tak zwanym pełnym prostokącie. Po odliczeniu zaokrąglonych narożników wychodzi około 6,54”. Wysokość obudowy to 164,2 mm, a szerokość 76,1 mm, trzeba więc przyznać, że Redmi Note 11 Pro to dość duży smartfon.

Wspomniana wcześniej technologia AMOLED 120 Hz została wzbogacona o funkcję HDR10 oraz wsparcie dla zabezpieczeń Widevine L1. Oznacza to, że na Redmi Note 11 Pro można oglądać filmy na Netflix, a jakość obrazu HDR jest bardzo dobra (zdecydowanie lepsza, niż w smartfonach z wyświetlaczami LCD IPS).

UWAGA! Warto zaznaczyć, że pomimo włączonego odświeżania 120 Hz, system może automatycznie obniżyć je do 60 Hz, jeśli jakaś aplikacja go nie obsługuje, lub wyświetlane są multimedia. Np. po uruchomieniu YouTube 120 Hz zmienia się na 60.

Wyświetlacz zawsze włączony

Znana i przydatna funkcja zastępująca diodę powiadomień i rozszerzajaca jej możliwości. Nawet na zablokowanym ekranie wyświetla się atrakcyjny zegar, a także data, dzień, procent baterii i ikony powiadomień. Funkcja AOD jest aktywna w tle, ale nie wyświetla się cały czas żeby oszczędzać energię. Nie jest to jednak wielki problem, bo wystarczy jedno dotknięcie wyświetlacza, by informacje się pojawiły.

Grubość zmierzona przeze mnie suwmiarką to 8,2 mm w centrum obudowy i 11,2 mm wraz z wystającymi aparatami tylnymi. Do jakości obudowy nie mam zastrzeżeń w cenie około 1500 zł. Wygląd z kolei jest kwestią postrzeganą subiektywnie. Mi na przykład podoba się półmatowa, metalicznie połyskująca powierzchnia tyłu obudowy, ale bardzo nie podoba mi się wygląd podwójnie wystającej wyspy z aparatami. Ale to tylko moje zdanie. Dajcie znać w komentarzach co Wy o tym sądzicie.

Mini jack dla słuchawek przewodowych oraz uniwersalny pilot RTV

Uważam, że dużą zaletą Redmi Note 11 Pro jest obecność gniazda mini jack 3,5 mm, dla klasycznych słuchawek przewodowych. Używa ich wciąż wiele osób, bo za relatywnie niską cenę oferują dość wysoką jakość dźwięku. Co ważne, Redmi faktycznie zapewnia solidne brzmienie na wyjściu słuchawkowym. Na typowych słuchawkach dousznych, dokanałowych i nausznych głośność jest wysoka, a moc dobra. Na dużych, wymagających słuchawkach moc jest wciąż wystarczająca, a głośność średnia. Brzmienie jest dość czyste, szczególnie w zakresie tonów wysokich. W systemie jest użyteczny korektor dźwięku (EQ).

Na górze umieszczono też nadajnik podczerwieni (IR), który wraz z zainstalowaną w telefonie aplikacją Mi Pilot pełni rolę uniwersalnego pilota do telewizora, klimatyzacji, dekodera i innego sprzętu domowego lub biurowego.

Bardzo szybki czytnik linii papilarnych

W telefonach klasy średniej często lepiej spisują się czytniki linii papilarnych w przycisku zasilania lub z tyłu obudowy, niż pod powierzchnią wyświetlacza. Działają po prostu znacznie szybciej i dają większą pewność odblokowania już po pierwszym, krótkim przyłożeniu palca.

Dlatego czytnik w Redmi Note 11 Pro oceniam bardzo pozytywnie. Wbudowano go z boku, w przycisku i pozwala odblokować telefon w pół sekundy.

Bardzo donośny głośnik

Głośniki są dwa i faktycznie grają w systemie stereofonicznym. Trzeba jednak zaznaczyć trzy rzeczy. Po pierwsze dolny głośnik gra mocniej i głośniej niż górny, węc w orientacji poziomej np. prawy kanał będzie bardziej słyszalny od lewego. Po drugie głośność całkowita jest zaskakująco wysoka. Zupełnie szczerze muszę przyznać, że nie pamiętam kiedy ostatnio testowałem telefon za 1500 zł, który grałby głośniej od Redmi Note 11 Pro. Po trzecie jednak chciałbym trochę entuzjazm ochłodzić, bo owszem głośność jest wysoka, ale jakość jest typowa dla tańszych telefonów. Brzmienie jest płaskie i przy maksimum skali robi się ostre i trochę nieprzyjemne.

Na dole widoczna jest też szufladka dual SIM na dwie karty nano SIM. Jest to slot hybrydowy, więc kartę numer 2 można zastąpić kartą pamięci microSD.

Płaskie szkło z przodu i z tyłu

Trzeba pochwalić fakt, że zarówno przód, jak i tył obudowy są szklane. Wśród telefonów do 1500 zł to wciąż nie jest standard. Ponadto szkło jest płaskie z obu stron, z delikatnym efektem 2,5D na brzegach. Oznacza to, że stosowanie zabezpieczającego szkła lub folii będzie łatwe.

Czas pracy na baterii jest dobry

Tutaj nie trzeba wiele pisać. Redmi Note 11 Pro działał w moich rękach 2 pełne dni na jednym ładowaniu. Typowy SOT, czyli łączny czas włączonego wyświetlacza, między pełnymi ładowaniami mieścił się zazwyczaj w przedziale 6,5 - 8,5 godziny. To dobry wynik.

Co prawda jest to o pół godziny mniej niż w przypadku Redmi Note 9 Pro, ale różnica jest niewielka i może wynikać z takich czynników jak np. moc sygnału komórkowej w danym czasie oraz różnice w korzystaniu z funkcji telefonu. Ogólnie rzecz ujmując czas pracy obu tych modeli jest zbliżony.

Czas ładowania akumulatora

O wiele lepszy jest natomiast czas ładowania akumulatora. Redmi Note 11 Pro w 15 minut ładuje się prawie do połowy, w pół godziny prawie do 80%, a w 46 minut do 100%. Ładowarka 67 W spisuje się świetnie.

Szybkość działania i wydajność

Popularne aplikacje społecznościowe i narzędziowe działają na tym smartfonie dość szybko. System jest w miarę poprawnie zoptymalizowany pod kątem płynności i stabilności - programy włączają się sprawnie, a drobne przycięcia pojawiają się rzadko. Obsługa dotykowa jest wygodna. Większość gier też działa dobrze, choć oczywiście to nie jest telefon klasy premium, więc wymagające gry będą uruchamiały się z niższymi ustawieniami graficznymi. Ogólne wrażenia są po prostu dobre, szczególnie jak na tę półkę cenową. Wadą jest tylko to, że procesor MediaTek nie jest tak dobrze zoptymalizowany pod względem zużycia energii, jak konkurencyjne układy Snapradgon.

2.1 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 52 kl/s GFXBench Manhattan 33 3DMark (Sling Shot) 3002 AnTuTu 8 277477 GFXBench T-Rex Offscreen 61 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 37 kl/s 6.3 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2050 MHz Pamięć RAM 6144 MB Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Waga 202 g 6.9 Bateria Bateria - rozmowy 2016 min. Bateria - internet 998 min. Bateria - filmy 1205 min. 8.6 Ocena subiektywna Jakość filmów 4.9 Jakość zdjęć 5.2 Jakość wykonania 5

System i podstawowe funkcje

Testowałem Redmi Note 11 Pro w połowie marca i w tym czasie dostępny był wciąż Android 11, z nakładką MIUI 13.0. Jest jednak duża szansa, że telefon dostanie nowszego Androida 12.

Rozszerzenie pamięci RAM - Ta opcja jest włączona domyślnie i polega na tym, że standardowa pamięć RAM (np. 6 GB) rozszerzona jest o kolejne 3 GB zaczerpnięte z pamięci masowej. Oczywiście te dodatkowe gigabajty nie są tak szybkie jak DDR4, ale w sytuacjach silnego obciążenia telefonu mogą się przydać. Jeśli jednak nie chcesz z tego korzystać, bo chcesz mieć pewnosć, że telefon korzysta tylko z najszybszej pamięci RAM, a nie UFS 2.2, to możesz tę funkcję wyłączyć w menu Dodatkowe ustawienia - Rozszerzenia pamięci.

Tryb Lite - Uproszczony i powiększony interfejs systemowy, lepszy dla osób z wadą wzroku. Ewentualnie dla tych, którzy po prostu lubią mieć większe ikony, napisy i przyciski w systemie.

Panel boczny - Mały, prosty pasek wysuwany z krawędzi bocznej wyświetlacza. Daje szybki dostęp do ulubionych programów. Szkoda, że nie można tutaj umieścić np. ulubionych kontaktów.

Skróty gestów - Szybkie włączanie latarki, aparatu, asystenta Google i innej, wybranej przez siebie funkcji, za pomocą przycisków oraz czytnika linii papilarnych. Jest też opcja szybkiego zapisywania zrzutów ekranowych po przesunięciu trzema palcami z góry na dół ekranu.

Tryb jednoręczny - Redmi Note 11 Pro to telefon duży, więc podczas obsługi jedną ręką dosięgnięcie kciukiem do szczytu ekranu jest trudne, a czasami nawet niemożliwe. Dlatego może przydać się włączenie trybu jednoręcznego, w którym cały system wyświetla się na mniejszej powierzchni ekranu, a obsługa kciukiem jest łatwiejsza.

Pokaż częstotliwość odświeżania - Prosta funkcja dostępna po włączeniu opcji programistycznych. Pokazuje w lewym górnym rogu ekranu aktualną częstotliwość odświeżania. Pozwala sprawdzić kiedy 120 Hz zmienia się automatycznie na 60 Hz.

Wygląd zegara na ekranie blokady można zmienić, podobnie jak wygląd wyświetlacza zawsze włączonego.

Ochrona prywatności - Telefon umożliwia szybki podgląd ile i jakie aplikacje mają dostęp do lokalizacji, kontaktów, telefonu, SMSów, mikrofonu, aparatu, pamięci, danych o aktywności fizycznej i kilku innych.

Zmiana wyglądu - Można zmienić układ paneli w ostatnich zadaniach (uruchomionych aplikacjach), a także w centrum kontroli. Oprócz tego mamy też dostęp do motywów systemowych.

Reklamy i wysyłanie danych diagnostycznych - Telefony Xiaomi, Redmi i POCO z nakłądka MIUI mogą wyświetlać reklamy w kilku aplikacjach systemowych. Tutaj znajdziesz poradnik jak wyłączyć reklamy w telefonie z MIUI. Oprócz tego warto już przy wstępnej konfiguracji wyłączyć opcję Użycie i diagnostyka, by nie wysyłać danych o użyciu telefonu.

Jakie zdjęcia i filmy robi Redmi Note 11 Pro?

Trzy rzeczy zasługują na duże wyróżnienie. Pierwszą z nich jest jakość zdjęć robionych w formacie RAW DNG. Poniżej możecie je zobaczyć w postaci wywołanej z RAW w programie Adobe Lightroom i zapisanej do JPG. Moim zdaniem ich szczegółowość jest bardzo dobra, jak na smartfon za około 1500 zł. Zdjęcia RAW można robić tylko w trybie Pro, po włączeniu opcji RAW w ustawieniach.



aparat tylny, podstawowy, zdjecie RAW wywołane do JPG (kliknij środkowym przyciskiem myszy by powiększyć, na smartfonie - dotknij)



aparat tylny, podstawowy, zdjecie RAW wywołane do JPG



aparat tylny, podstawowy, zdjecie RAW wywołane do JPG

Teraz możecie je porównać do poniższych zdjęć, wykonanych w trybie automatycznym (Zdjęcie). One nie są konwertowane z RAW do JPG, lecz od razu kompresowane do JPG w telefonie i poddawane fabrycznej obróbce obrazu. Są także pomniejszone 9 razy, ze 108 do 12 Mpx. Takie zdjęcia wyglądają gorzej, bo są mniej szczegółowe, ale oczywiście nie wymagają żadnego dodatkowego wysiłku ze strony użytkownika. Gorsza jest przede wszystkim szczegółowość, ale przy okazji również nie mamy kontroli nad intensywnością odszumiania.

Wciąż jednak ogólna jakość jest jak najbardziej w porządku.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Rzecz jasna aparat podstawowy ma lepszy sensor i lepszą optykę, więc robi zdjęcia wyższej jakości, od aparatu ultraszerokokątnego. Jednak muszę przyznać, że zdjęcia "ultra" też są użyteczne, szczególnie w pomniejszeniu.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Drugą rzeczą którą chcę pochwalić jest jakość zdjęć w pełnej rozdzielczości 108 Mpx. Podstawowa wersja Redmi Note 11 z aparatem 50 Mpx spisała się pod tym względem dość przeciętnie. Natomiast Redmi Note 11 Pro jest wręcz zaskakująco dobry, zwłaszcza pod względem szczegółowości. Wciąż to nie jest jakość jak w RAW'ach, ale jest lepsza niż oczekiwałem.



zdjęcie 108 Mpx - kliknij środkowym przyciskiem myszy lub dotknij, aby powiększyć



zdjęcie 108 Mpx - kliknij środkowym przyciskiem myszy lub dotknij, aby powiększyć

A oto jak wyglądają zdjęcia w trybie nocnym. Moim zdaniem ich jakość pozwala na publikację w mediach społecznościowych, gdy zdjęcia są pomniejszone.



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny



aparat tylny, podstawowy, tryb nocny

Przednie zdjęcia mają rozdzielczość 16 Mpx i wyglądają wystarczająco dobrze. Redmi ma też tryb portretowy z rozmytym tłem.



aparat przedni, tryb portretowy

Trzecią rzeczą, którą chciałem pochwalić, jest cyfrowa stabilizacja obrazu, która działa zaskakująco dobrze zarówno z tyłu, jak i z przodu. Zobaczcie zresztą sami.

Czy warto kupić Redmi Note 11 Pro? Opinia

Biorąc pod uwagę obecne ceny i ograniczoną dostępność sprzętu muszę przyznać, że Redmi Note 11 Pro jest dobrym telefonem za około 1500 zł. Niemal pod każdym względem spisuje się dobrze i choć faktycznie brakuje mu nagrywania 4K z tyłu, to jakość aparatu 108 Mpx jest wysoka. Zdjęcia w formacie RAW wyglądają wręcz zaskakująco dobrze, jakby pochodziły z droższego smartfonu.

Redmi Note 11 Pro ma duży i dobry wyświetlacz AMOLED 120 Hz, pracuje 2 dni na baterii, ma szybkie ładowanie 67 W, działa sprawnie, radzi sobie z większością gier (choć niekiedy w niższych ustawieniach graficznych), ma dobrą jakość dźwięku na wyjściu słuchawkowym mini jack, wyposażony jest w NFC, hybrydowy dual SIM z microSD, szybki czytnik linii papilarnych i donośne głośniki.

Moim zdaniem to dobry telefon dla 95% osób. Bezproblemowy i mieszczący się w atrakcyjnym przedziale cenowym.

Redmi Note 11 Pro - opinia

duży i jasny wyświetlacz AMOLED 120 Hz z HDR10,

dobry czas pracy na baterii i szybkie ładowanie 67 W,

dość szybkie działanie w większości sytuacji,

dobre aparaty z przodu i z tyłu,

zaskakująco dobra jakość zdjęć RAW DNG,

dwa głośniki (stereo),

wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm,

szybki czytnik linii papilarnych,

NFC, hybrydowy dual SIM, Bluetooth 5.1, nadajnik IR (uniwersalny pilot RTV),

funkcja wyświetlacza zawsze włączonego,

dobrze wykonana obudowa odporna na lekkie zachlapania,



brak nagrywania wideo 4K (dwa poprzednie modele to miały),

wydajność CPU i GPU mogłaby być wyższa w tej cenie,

głośniki grają dość płasko.