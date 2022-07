Redmi Note 11 Pro za nieco ponad 1000 złotych to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie. A mamy z nią teraz do czynienia.

Redmi Note 11 Pro w promocji

Jeśli chcecie sięgnąć po Redmi Note 11 Pro to aktualnie nie ma lepszego miejsca niż oficjalny sklep internetowy Xiaomi, czyli mi-store.pl. To właśnie w nim smartfon dostępny jest za 1099 złotych, w wariancie 6 GB + 64 GB. Rabat wynosi 400 złotych względem dotychczasowej ceny w tym miejscu, gdzie indziej też nie znajdzie się go taniej.

Trudno stwierdzić, jak długo oferta pozostanie aktualna. Na ten moment wyprzedano wersję Graphite Gray, oferowane są jeszcze pozostałe, a mianowicie Polar White i Star Blue. Promocja dostępna jest też w salonach stacjonarnych Xiaomi, ale nie we wszystkich, a i tam pewnie szybko skurczą się dostępne zapasy.

Warto kupić Redmi Note 11 Pro?

Nie wahamy się polecać Redmi Note 11 Pro, ponieważ mamy za sobą testy tego smartfona, które wypadały bardzo pozytywnie. To jedna z ciekawszych propozycji do 1500 złotych, a przy tak zauważalnym rabacie atrakcyjność jeszcze bardziej wzrasta.

Redmi Note 11 Pro oferuje ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesor MediaTek Helio G96 i 6 GB RAM (LPDDR4X), a także baterię 5000 mAh obsługującą szybkie ładowanie 67W (około 45-50 minut od 0 do 100%). Producent nie poskąpił też głośników stereo i złącza słuchawkowego mini jack 3,5 mm. Całkiem nieźle wypadają również zdjęcia z głównego obiektywu 108 Mpix. Poza nim są jeszcze trzy: ultraszerokokątny 8 Mpix, makro 2 Mpix i głębi 2 Mpix, ale one już wielkiego wrażenia nie robią.

Źródło: mi-store