Od 1 do 15 września trwa globalny konkurs, w ramach którego możesz wygrać wyśmienite nagrody – odkurzacz bezprzewodowy Redroad V17 oraz wiele innych urządzeń. Co musisz zrobić? Wejść na stronę konkursową, zaprojektować własną wersję kolorystyczną wspomnianego odkurzacza, a następnie udostępnić ją w mediach społecznościowych, oznaczając profil Redroad na Facebooku i Instagramie. Później trzeba już tylko skrzyknąć znajomych, by ci zagłosowali na twój projekt i dali znać kolejnym znajomym, by zrobili to samo.

Warto wziąć udział w konkursie – nagród jest mnóstwo

Każdy, kto znajdzie się w gronie zwycięzców (a łącznie będzie ich aż 45) otrzyma odkurzacz Redroad V17 w zaprojektowanej przez siebie wersji kolorystycznej i z ustalonym podpisem, a także jedną z nagród dodatkowych. Ta będzie uzależniona od liczby lajków, a ich lista prezentuje się następująco:

Największa nagroda – 1 zwycięzca (musi mieć przynajmniej 5000 lajków) – laptop Apple MacBook Pro 13

Pierwsza nagroda – 4 zwycięzców (muszą mieć przynajmniej po 3000 lajków) – maszyna do wiosłowania Mobifitness

Druga nagroda – 5 zwycięzców (muszą mieć przynajmniej po 1000 lajków) – hulajnoga elektryczna

Trzecia nagroda – 5 zwycięzców (muszą mieć przynajmniej po 500 lajków) – maszyna mopująca Redkey W10

Czwarta nagroda – 30 zwycięzców (muszą mieć przynajmniej po 200 lajków) – szczoteczka elektryczna Oclean Xpro Elite

Na tym jednak nie koniec, bo wszyscy uczestnicy, których projekty zyskały co najmniej 500 polubień, będą mogli kupić odkurzacz Redroad V17 za symbolicznego dolara, a w przypadku mniejszej liczby lajków, otrzymają kupon do wykorzystania w sklepach internetowych – odpowiednio:

50 dolarów za 100-499 lajków

20 dolarów za 50-99 lajków

10 dolarów za 20-49 lajków

5 dolarów za 5-19 lajków

Wspomniane przed momentem kupony trafią do wyróżnionych osób w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu, a pozostałe nagrody – po upływie maksymalnie 30 dni od tego samego momentu.

A ten Redorad V17 to jakiś fajny odkurzacz?

Nawet bardzo fajny. I nie mamy tu na myśli tylko jego wyglądu, bo i technologie, jakie drzemią w jego wnętrzu, zdecydowanie mają prawo się podobać. Ten pionowy odkurzacz został zaprojektowany w taki sposób, że bardzo skutecznie eliminuje kurz i zabrudzenia, a równocześnie jest wygodny w użytkowaniu i wyjątkowo cichy. Podczas działania generuje hałas na poziomie 60-65 dB (co jest wynikiem o 10-20 dB lepszym niż u konkurencji).

System podwójnych szczotek, duża siła ssania, głowica obracana o 360 stopni i wielofunkcyjne akcesoria zapewniają efektywne sprzątanie, a panel OLED ułatwia sterowanie. Możesz też liczyć na 60-minutowy czas działania między ładowaniami, a dopełnieniem całości jest podwójny filtr HEPA z aktywnym węglem, skutecznie eliminujący zagrożenie ponownego dostania się kurzu i pyłu do powietrza.

Dołącz do konkursu na oficjalnej stronie Redroad i daj się ponieść swojej kreatywności.

Artykuł powstał we współpracy z Redroad.