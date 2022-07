Zgodnie z obietnicą, w momencie otwarcia gry Refund Me If You Can zaczyna tykać zegar. Czy dasz radę uciec z ciemnego, pełnego strachu labiryntu w niecałe dwie godziny?

Przejdź labirynt w dwie godziny

Refund Me If You Can to horror z wyjątkowym wyzwaniem. Grając w tę grę, zgadzasz się ją ukończyć, zanim poprosisz o zwrot pieniędzy. Jak czytamy w opisie produkcji na Steamie:

Sarah ma koszmar. Tylko ty możesz ją obudzić. Aby to osiągnąć, będziesz musiał znaleźć drogę przez labirynt. Grając w tę grę, zgadzasz się ją ukończyć, zanim poprosisz o zwrot pieniędzy, chyba że jesteś tchórzem. Miej oko na zegar, czas szybko mija. Po dwóch godzinach sukces zostanie zablokowany na zawsze. W tym celu będziesz musiał wielokrotnie wypróbowywać wiele ścieżek.

Refund Me If You Can zawiera ponad 100 różnych ścieżek, ale tylko jedna pozwala na zwycięstwo. Gracz ma dwie godziny, by ją znaleźć. Cena gry na Steamie to 17,99 zł.

Skąd taka koncepcja na grę?

Dwugodzinny limit jest zgodny z bardzo liberalną polityką zwrotów Steam. Zapewnia ona zwrot pieniędzy z „z dowolnego powodu”, o ile grało się w dany tytuł przez mniej niż dwie godziny. To, że czas na wygranie w Refund Me If You Can, pokrywa się z polityką zwrotów, nie jest przypadkiem.

Jak podaje serwis vice.com, cytując twórcę gry:

Przez rok pracowałem nad zupełnie inną grą, która była trójwymiarowym symulatorem życia studenta z dużą ilością tekstu. Po roku zdałem sobie sprawę, że gra trwa tylko 45 minut, a kiedy rozmawiałem z innymi programistami na Discord, wielu z nich otrzymało zwrot kosztów za małe gry, mimo że gracz dał dobrą recenzję. Byłem więc rozczarowany polityką. Obawiałem się, że moja gra zostanie zwrócona wiele razy, więc postanowiłem zrobić inną, jako wiadomość dla Steam.

Polityka zwrotów Steam wzbudza gniew niektórych twórców gier od czasu jej wprowadzenia w 2015 roku, ponieważ często tworzą oni doświadczenia z mniejszą liczbą godzin. Programista, który tworzy grę krótszą niż dwie godziny, jest narażony na to, że gracze kupią ją, przejdą i poproszą o zwrot pieniędzy.

