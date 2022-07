W najnowszej aktualizacji do GTA Online gracze zmierzą się z problemami współczesnego świata. Criminal Enterprises wprowadzi nowe misje i ulepszenia do gry.

Południowe San Andreas w rozsypce

Na GTA 6 trzeba będzie jeszcze poczekać, dlatego warto sprawdzić, co oferuje najnowsza aktualizacja do GTA Online, The Criminal Enterprises. W sieci pojawił się interesujący zwiastun gry, w którym Rockstar zapowiada wiele nowości. Jedną z nich będzie kryzys gospodarczy południowego San Andreas, związany z falą upałów i rosnącymi cenami za paliwo.

Aktualizacja obejmuje nowe misje oraz możliwości rozwoju swojej przestępczej kariery. Gracze będą mogli również działać jako tajny agent IAA, którego celem będzie odnalezienie powodu rosnących w zawrotnym tempie cen za paliwo.

Usprawnienia rozgrywki

Wraz z Criminal Enterprises pojawi się sporo zmian, a na szczególną uwagę zasługuje wygodniejsze leczenie podczas walki oraz zwiększenie zarobków za wykonywanie aktywności, w tym pierwszych napadów. Do gry zostaną dodane nowe samochody, a właściciele motocykli będą mogli budować niestandardowe modele, zgodne ze specyfikacją klientów.

Kiedy pojawi się aktualizacja?

Nowa zawartość pojawi się 26 lipca. Będzie dostępna na wszystkich platformach: PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Gracie w GTA Online? Co sądzicie o aktualizacji?

Źródło: youtube, rockstargames.com