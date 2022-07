Czy Uncharted 4: Kres złodzieja i The Last of Us są dobrymi grami? Wielu przyzna pewnie, że wręcz wyśmienitymi. Jeśli znajdujesz się w tym gronie, to koniecznie zapamiętaj nazwę Wildflower Interactive.

Wildflower Interactive – nowe studio ludzi z Naughty Dog

Wildflower Interactive to zupełnie nowe studio developerskie, którego założycielem jest Bruce Straley. To jeden z ojców wspomnianych przed momentem gier, takich jak Uncharted 4 czy The Last of Us, a konkretnie ich współreżyser (odpowiadał za reżyserię wraz z Neilem Druckmanem).

Straley zaprosił do Wildflower Interactive znajomych ze studia Naughty Dog (w którym przepracował osiemnaście lat) i wielu z nich przystało na tę propozycję. To pozwala wierzyć w to, że jakość gier będzie stała na bardzo wysokim poziomie. Ekipa od razu zabrała się do pracy, więc w niedalekiej przyszłości powinniśmy się przekonać o tym, czy rzeczywiście efekt będzie taki, jak się tego spodziewamy.

Nie należy jednak oczekiwać kolejnej megaprodukcji pokroju Uncharted. Zamiast tego studio Wildflower Interactive zamierza skupić się na nieco mniejszych, oryginalnych i pomysłowych projektach. Straleyowi pomogą w tym między innymi (animatorka) Almudena Soria Sancho, (spec od efektów) Doug Holder, (producentka) Vivian Alcala oraz (projektanci) Liz Fiancco i Nicholas Lance.

Tu pracują ludzie

Studio ma jasne zasady dotyczące nie tylko to, co chce robić, ale też jak to robić. Pracownicy mają czuć się swobodnie, a prace toczyć mają się we właściwym, naturalnym tempie. Chodzi o to, by uniknąć powtórki ze studia Naughty Dog – przypomnijmy bowiem, że Straley i inni odeszli z niego właśnie ze względu na koszmarną atmosferę.

