Tannenberg to kolejna darmowa gra, jaką mogą odebrać posiadacze konta w sklepie Epic Games Store. Warto?

Tannenberg za darmo na Epic Games Store

Zarządzający Epic Games Store jak co czwartek zaktualizowali promocyjną ofertę sklepu. Tym razem wielbiciele darmowych gier mogą poszerzyć swoją kolekcję o jedną produkcję, wspomniane Tannenberg. Być może niektórych zainteresuje również pakiet dodatkowej zawartości do Shop Titans, bo i on jest teraz rozdawany.

Oferta jak zwykle w przypadku tej promocji obowiązuje przez tydzień, do 28 lipca do godziny 17:00 naszego czasu.

rozwiń

Tannenberg, czyli strzelanka osadzona na froncie wschodnim

Premiera Tannenberg na PC odbywała się w 2019 roku. Produkcja studia Blackmill Games spotkała się z całkiem niezłym przyjęciem. Co ciekawe, wyższe oceny wystawiali w tym przypadku nie przedstawiciele mediów (średnia z recenzji to około 70%), ale gracze.

To strzelanka nastawiona na zmagania wieloosobowe (bitwy dla nawet 64 graczy w trybie Maneuver). Akcję umieszczono w czasach I wojny światowej, na froncie wschodnim. Do wyboru jest osiem obszernych map i wiele, bo ponad 50 rodzajów broni.

Twórcy chwalą się, że zadbali o wierne odwzorowanie arsenału. Zresztą, podobnie wypowiadają się na temat map zawierających realistyczne rekwizyty i ukształtowanie terenu oparte na prawdziwych miejscach czy takich detali jak mundury walczących. Mają ku temu podstawy? Możecie teraz sprawdzić samemu, za darmo.

Źródło: epicgames