Ubisoft zaczyna przyspieszać z kampanią promującą Far Cry 6. Tym razem przygotował materiał, który wkrótce można będzie zobaczyć nie tylko w internecie.

Reklama telewizyjna Far Cry 6 zaprezentowana

Najwięksi mają ten przywilej, że stać ich na promowanie swoich gier również w TV. Przy Far Cry 6 nie będzie inaczej i możemy już przekonać się, jaki materiał przygotowano dla tego tytułu. Ucieczka Chicharróna, bo tak został zatytułowany, tutaj pokazany jest w całości, na małym ekranie pojawi się zapewne skrócona wersja.

W założeniu miało być widowiskowo i chyba się udało. Niecodzienny wydaje się jednak główny bohater, bo wybrano na niego koguta. Nawet on zdaje się mieć dość miejscowego reżimu, do walki z którym trzeba będzie tu stanąć. Gdyby ktoś chciał się nieco bardziej zagłębić w przygotowywaną historię, polecamy opublikowany już wcześniej zwiastun fabularny.

Kiedy premiera Far Cry 6?

Publikacja tego typu materiału to kolejny sygnał ze strony producenta i wydawcy, że gra jest do dobrej drodze do pojawienia się zgodnie z planem. A skoro tak, to wypada nastawiać się na rozpoczęcie zabawy już 7 października.

Far Cry 6 będzie dostępny w polskiej wersji językowej (napisy). Zmierza na PC, konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz usługi Google Stadia. Wciąż trwa przedsprzedaż, która pozwala uzyskać dostęp do Pakietu Libertad, zawierającego dodatkowy strój dla Chorizo oraz broń Discos Locos.

Źródło: Ubisoft Polska