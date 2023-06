Amazon może wkrótce dołączyć do Netflixa i innych w gronie platform, które umożliwiają oglądanie treści przerywane reklamami. Rozmowy na wczesnym etapie trwają od kilku tygodni.

Reklamodawcy mają chrapkę na Amazona

Jak informuje Wall Street Journal Amazon planuje wprowadzenie reklam do swojej platformy Prime Video. Reklamodawcy są zainteresowani dostępnością treści reklamowych w filmach i programach premium, które do tej pory pozostawały w większości wolne od tego typu treści, a często generują bardzo duże zainteresowanie odbiorców. Inny poważny gracz na rynku streamingu, czyli Netflix niedawno wprowadził tę opcję do swojej palety planów subskrypcyjnych. Platformy takie jak Hulu mają tę opcję od samego początku swojego istnienia.

Amazon już w przeszłości podejmował pewne kroki w celu zwiększenia potencjału reklamowego platformy. Niektóre programy zawierają element lokowania produktu, a programy sportowe zawierają wiele elementów reklamowych, czasem pojawia się też reklama oryginalnych treści Amazona wyświetlana przed właściwym programem. Właściciel platformy prowadzi podobno rozmowy ze studiami takimi jak Werner Bros, Discovery i Paramount, by w produkowanych przez nich treściach była możliwość zamieszczenia w ich programach i filmach spotów reklamowych.

Jak zawsze będą niezadowoleni

Podobnie jak w wypadku Netflixa wśród internetowych komentatorów pojawiły się głosy niezadowolenia, gdyż taki ruch budzi podejrzenia, że Amazon może zwiększyć cenę pakietu bez reklam. Według doniesień w dyskutowanym planie wszyscy użytkownicy mieliby automatycznie wejść do programu zawierającego treści reklamowe. Wyłączenie reklam zaś wiązałoby się z tym, że użytkownicy zapłacą po prostu trochę więcej.

Obecnie Prime Video nie jest drogą usługą w porównaniu do innych graczy na rynku. Roczna subskrypcja wynosi 49 zł, a płacąc za każdy miesiąc z osobna wychodzi 10,99 zł. Wzrost cen nie zabolałby więc tak jak w przypadku droższych platform. Mimo wszystko jest to obciążenie klientów dodatkowym kosztem.

Warto zaznaczyć, że Amazon niedawno uruchomił bezpłatny plan dla Fire TV Channels na urządzeniach Fire TV, który wspierany jest przez reklamy. Podobnym źródłem przychodu są reklamy wyświetlane na usłudze przesyłania strumieniowego Freevee.

