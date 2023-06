Facebook czy Netflix? Z której usługi Polacy zrezygnowaliby bardziej chętnie? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w raporcie „Cyfrowy ślad technologii” opracowanym przez theprotocol.it.

Raport ten analizuje podejście Polaków do nowych technologii i kwestii środowiskowych. Badanie przeprowadzone na grupie 742 osób w okresie grudzień 2022 – styczeń 2023, daje nam obraz tego, co Polacy są gotowi poświęcić w imię ograniczenia negatywnego wpływu technologii na środowisko. Komputer stacjonarny czy laptop zużywa dużo prądu, a im więcej na nim robimy, tym jest w tym kontekście gorzej.

Technologia a środowisko. Z czego gotowi są zrezygnować Polacy?

W ramach badań, uczestnicy zostali zapytani, z czego byliby skłonni zrezygnować, aby ograniczyć negatywny wpływ technologii na środowisko. Wyniki pokazują, że blisko dla połowy Polaków niewielkim problemem byłaby rezygnacja z korzystania z mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. Aż 47 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość do ograniczenia czasu spędzanego na tych platformach.

Jednak znacznie mniej osób byłoby skłonnych do rezygnacji lub ograniczenia korzystania z serwisów streamingowych. W przypadku serwisów muzycznych, takich jak Spotify czy Tidal to 37 proc. ankietowanych, a w przypadku serwisów z filmami i serialami, takich jak Netflix – tylko 36 proc. Co więcej, tylko 22 proc. badanych jest gotowych na obniżenie jakości wideo w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

Warto zauważyć, że respondenci zaznaczali, iż nie zdecydowaliby się na rzadsze korzystanie z usług internetowych, gdyby nie otrzymali przekonujących argumentów, że rzeczywiście może to mieć pozytywny wpływ na środowisko. Wskazuje to na potrzebę edukacji w tym zakresie.

Badanie dotyczyło również gotowości Polaków do wprowadzenia zmian w czasie pracy. Większość osób byłaby skłonna do wprowadzenia takich działań, jak dokładniejsze kontrolowanie liczby drukowanych dokumentów (53 proc.), ograniczenie newsletterów (52 proc.), wprowadzenie konkretnych zasad ograniczających zużycie energii (50 proc.), zmniejszenie oświetlenia (48 proc.) czy zmniejszenie liczby wideokonferencji i wyłączanie kamer podczas takich spotkań (po 42 proc.).

Dlaczego to takie ważne?

Ale dlaczego te kwestie są w ogóle tak istotne? Ponieważ internet jest obecnie jednym z największych „trucicieli” środowiska, zużywając ogromne ilości energii i generując wzmożoną emisję gazów cieplarnianych. Zgodnie z analizami firmy Telefonica, typowy użytkownik generuje każdego dnia 150 tys. MB danych, a każde 100 GB w chmurze generuje do 200 kg emisji dwutlenku węgla w ciągu roku.

Aby ograniczyć osobisty ślad węglowy, można podjąć takie działania, jak wyłączanie nieużywanych aplikacji, ograniczenie mailingów, regularne czyszczenie skrzynki odbiorczej czy odłączanie ładowarki, gdy nie ładuje się już swoich urządzeń. I rzeczywiście większość specjalistów IT stosuje takie praktyki w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

