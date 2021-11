Kilka dni temu branżowe media obiegła informacja o nowym rekordzie podkręcania procesora Intel Core i9-12900K – tajwański overclocker HiCookie miał uzyskać na płycie głównej Gigabyte częstotliwość 8 GHz. Wygląda jednak na to, że było to sprytne oszustwo.

Core i9-12900K imponuje osiągami, ale procesor można dodatkowo podkręcić – przy zastosowaniu niekonwencjonalnych metod chłodzenia, da się wycisnąć naprawdę wysokie zegary. Ile? Topowi overclockerzy zdołali uzyskać około 7,5 GHz, ale Gigabyte chwalił się, że na jego overclockerskiej płycie głównej Z690 Aorus Tachyon ustanowiono rekordowe taktowanie 8 GHz (przy użyciu chłodzenia ciekłym azotem).

Czy aby na pewno?



Na stronie Gigabyte nadal widnieje informacja prasowa, w której producent chwali się rekordem z podkręcania Core i9-12900K

Rekord podkręcania Core i9-12900K od Gigabyte to oszustwo?

Do tematu odniósł się niemiecki overclocker Roman „der8auer” Hartung, który zasugerował w swoim materiale o ekstremalnym podkręcaniu, że wynik uzyskany przez HiCookie raczej nie jest możliwy do uzyskania i mógł on wykorzystać błąd w aplikacji CPU-Z (wykorzystywanej do walidacji wyników z rekordami podkręcania procesorów).

Jeżeli jesteście zainteresowani, polecamy obejrzeć materiał der8auera (wątek o rekordzie podkręcania zaczyna się od około 15:00).

Wychodzi na to, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo błąd potwierdził też programista pracujący przy rozwoju aplikacji CPU-Z.

Według Doc TB, przed premierą nowych procesorów Intela, overclockerzy odkryli bug, dzięki któremu możliwe było raportowanie niewiarygodnie wysokich zegarów (nawet w okolicach 10 czy 12 GHz!). Wynik HiCookie został ukryty w bazie walidatora i nie pojawił się na overclockerskiej platformie HWBot (pozostały tylko screeny, którymi chwali się marketing firmy Gigabyte).

Biorąc pod uwagę wyniki uzyskiwane przez innych overclockerów (przykładowo szwedzki overclocker Elmor z zespołu ASUS ROG uzyskał 7543 MHz – i to na chłodzeniu ciekłym helem!), okrągłe 8000 MHz overclockera HiCookie wydaje się… co najmniej podejrzane. Szczególnie, że nie mamy tutaj żadnych zdjęć czy filmików potwierdzających uzyskany rezultat. Może zatem konieczne jest tutaj wprowadzenie dodatkowych mechanizmów, które zapobiegałyby podobnym oszustwom w przyszłości?

Czy Gigabyte był świadomy okoliczności w jakich HiCookie ustanowił (?) rekord? Trudno nam to ocenić, ale informacja o tak dobrym wyniku na pewno jest wartościowym newsem z marketingowego punktu widzenia.

PS. kiedyś na innym oszustwie przyłapano overclockerów współpracujących z firmą ASRock.

Źródło: YouTube @ der8auer, Twitter @ Doc TB, HWBot