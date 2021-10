Apple przedstawiło niedawno dwa nowe modele układów Apple Silicon - M1 Pro oraz M1 Max. Podczas prezentacji chwalono się, że ich wydajność jest ogromna, ale nie było to niczym potwierdzone. Niedawno w sieci pojawił się wynik testu wydajność procesora graficznego układu M1 Max.

Kilka dni temu opublikowano pierwsze rezultaty, jakie w testach mocy obliczeniowej osiągnął układ M1 Max. Procesory te montowane są póki co tylko w nowych modelach MacBooków Pro, które zaprezentowane zostały kilka dni temu podczas konferencji „Unleashed”.

Warto przypomnieć, że układ M1 Max to do tej pory najwydajniejszy procesor serii Apple Silicon. Wyposażony jest on w 10-rdzeniowy CPU i 24-rdzeniowy lub 32-rdzeniowy procesor graficzny. Nie wiadomo, której wersji dotyczy ten wynik.

W teście Geekbench 5 rezultat wyniósł oszałamiające 68870 punktów. Dla wielu osób taka liczba z pewnością niewiele oznacza, ale dla porównania, układ M1 osiągnął 20581 punktów. Grafika w M1 Max jest także dużo bardziej wydajna niż Radeon Pro 5600M, która jest najmocniejszą kartą jaką wybrać można konfigurując 16-calowego MacBooka Pro poprzedniej generacji. Wynik tego Radeona to 42510 punktów.

Nie trudno zatem policzyć, że grafika w M1 Max jest ponad trzy razy wydajniejsza niż w przypadku układu M1. Porównując ten wynik do rezultatu, który osiąga karta graficzna Radeon Pro 5600M w 16-calowym MacBooku Pro poprzedniej generacji stwierdzić należy, że jest on o ponad 60% wyższy.

Według Apple, wydajność 32-rdzeniowego procesora graficznego w ‌M1‌ Max jest porównywalną z wysokiej klasy procesorem graficznym w wysokiej klasy laptopach PC, a zużywa przy tym do 40% mniej energii.

