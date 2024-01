Naukowcy opracowali najwydajniejsze ogniwa fotowoltaiczne. Wykorzystali w tym celu składnik, który do tej pory był uznawany za niezbyt efektywny. Okazało się jednak, że wystarczy znaleźć na niego sposób.

Na łamach czasopisma Results in Materials opublikowano informacje na temat najefektywniejszych paneli fotowoltaicznych w historii. Badania wykazały, że ich wydajność może sięgać aż 36,45 proc. Na czym polega sekret? Otóż naukowcy postanowili dodać do ogniwa słonecznego wyjątkowy składnik, mianowicie selenek cyny. Nie była to pierwsza próba tego typu, ale tym razem spróbowano czegoś innego: dodania do ogniwa specjalnej warstwy CIS (miedź+ind+selen) oraz BSF („back surface field”).

Najwydajniejsze panele fotowoltaiczne. Sekretem jest selenek cyny

Potencjał w fotowoltaice selenek cyny zawdzięcza swojej przewodności elektrycznej typu p, co przekłada się na możliwość wykorzystania go w roli materiału absorbującego. Naukowcy zastosowali konkretnie absorber z selenku cyny o grubości 600 nm (1,2 eV), obok warstwy siarczku kadmu o grubości 100 nm (2,4 eV), cieniutkiej warstwy CIS (1,12 eV) oraz warstwy BSF z diselenku wolframu (1,65 eV), a podłoże wykonano z tlenku indu i cyny.

Zaskoczeniem może być także to, z jakiego kraju przyszła do nas ta ciekawostka. Zwykle bowiem rekordami chwalą się Chiny, Stany Zjednoczone lub któryś z krajów Unii Europejskiej. Tymczasem na pomysł z wykorzystaniem selenku cyny wpadli badacze z Bangladeszu – azjatyckiego kraju znanego z wielu problemów ekologicznych i ekonomicznych. To jedno z najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych państw na świecie.

