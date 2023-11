Największa na świecie farma fotowoltaiczna rozpoczęła swoje działanie. Gigantyczna „elektrownia” znajduje się na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W oddalonym o 35 km od Abu Zabi regionie Al Dhafra uruchomiona została największa na świecie farma fotowoltaiczna w pojedynczej lokalizacji. Nie przez przypadek otwarcia dokonano właśnie teraz – 30 listopada 2023 r. rozpoczyna się bowiem konferencja klimatyczna COP28, której gospodarzem będzie Dubaj.

Farma składa się z niewiele mniej niż 4 mln dwustronnych paneli fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi 2 GW. To dość, by zasilać prawie 200 tys. domów. Spośród innych liczb podawanych w oficjalnych komunikatach warto także wypisać: 4,5 tys. utworzonych miejsc pracy oraz ponad 2,4 mln ton dwutlenku węgla, do których emisji nie dojdzie.

Za stworzenie farmy w Al Dhafra odpowiadają cztery podmioty: Abu Dhabi National Energy Company i Abu Dhabi Future Energy Company oraz francuska firma RDF Renewables i chiński producent JinkoPower. Pierwszy jest właścicielem projektu w 40 proc., pozostali podzielili się po równo (czyli po 20 proc.).

Największa taka farma fotowoltaiczna i dobra zmiana w ZEA

O tym, jak duży jest to projekt dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może świadczyć fakt, że po dodaniu tych 2 GW łączna moc produkcyjna energii słonecznej w kraju wzrosła do 3,2 GW (a zatem o ponad 50 proc.). Równocześnie plany zakładają dalszy rozwój w tym kierunku – do końca 2030 r. moc produkcji energii odnawialnej sięgnąć ma 14 GW.

Nawet takie liczby nie mogą jednak robić większego wrażenia. Przywiązanie Zjednoczonych Emiratów Arabskich do ropy naftowej i węgla jest zresztą często podnoszonym argumentem. Między innymi z tego właśnie powodu organizacja konferencji COP28 właśnie w Dubaju spotkała się z wieloma negatywnymi komentarzami.

Dlatego też w otwarciu olbrzymiej farmy fotowoltaicznej w Al Dhafra można widzieć zgrabną zagrywkę PR-ową. Ostatecznie jednak korzyści energetyczno-klimatyczne będą już całkowicie realne. Jeśli zatem organizacja konferencji klimatycznej w takim miejscu ma znaleźć uzasadnienie, to ten projekt może nim być.

